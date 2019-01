"Kulturerbe Bayern": Erster Schützling in Rothenburg

"Kulturerbe Bayern" will wertvolle Gebäude vor dem Verfall retten. Jetzt zeigt die Stiftung, die als Verein gestartet ist und am 5. November 2018 von acht Gründungsstiftern ins Leben gerufen wurde, erstmals "am Objekt", worum es ihr geht und wie sie arbeitet. Der erste Schützling: Ein von Verfall bedrohtes spätmittelalterliches Wohnhaus in Rothenburg ob der Tauber. Der Kaufpreis in Höhe von 75.000 Euro konnte komplett über Spenden finanziert werden. Aber jetzt geht es erst richtig los in Rothenburg.

Vom Keller bis zum Dach: ein Haus, randvoll mit Vergangenheit

Projektleiter Andreas Hänel arbeitet ehrenamtlich und ist begeistert vom Haus in der Judengasse 10 in Rothenburg. In dieser Straße wohnte nicht nur Papst Franziskus als junger Student - hier lebten jahrhundertelang die Juden im Mittelalter. Was in diesem Haus bis heute gut nachzuvollziehen ist.

Der Dachstuhl stammt aus dem Jahr 1409, im Keller sind die Reste der Mikwe, eines Ritualbads zu erkennen, das offenbar öffentlich war - jedenfalls gab es einen Eingang von außen. Mehr sollen genauere Untersuchungen zeigen.