Kulturelle Aneignung im Fasching: Irrtum statt Brauchtum

"Früher", werden sich viele erinnern, sei es ganz normal gewesen, sich bei Faschingsfeiern als Chinese, Indianer oder Rastafari zu verkleiden. In jüngster Zeit wird das Thema kulturelle Aneignung allerdings immer kontroverser diskutiert. Darunter versteht man grob gesagt die Übernahme von Ausdrucksformen aus einer anderen Kultur – in stereotyper Weise, gegen den Willen der Angehörigen dieser Kultur und nicht auf Augenhöhe.

Weiße Männer als Indianer oder Rastafari

Kritiker sehen eine große Problematik darin, wenn sich an Fasching beispielsweise deutsche weiße Männer ein Indianer-Kostüm mit Federn, Pfeil und Bogen überwerfen oder eine Reggae-Mütze mit angeklebten Dreadlocks aufsetzen.

Auch beim traditionellen Fastnachtszug in Nürnberg war das ein oder andere Bob-Marley-Imitat zu sehen - dahinter steckten meist weiße Männer, die bis auf ihre Verkleidung auf den ersten Blick eher wenig mit der Rastafari-Kultur zu tun haben.

Kritik wegen kultureller Aneignung: Wenig Verständnis bei Faschingsfans

"Für einen Tag mal sein, wer man sein will", sagen viele Faschingsfans an diesem Tag, das sei der Sinn von Fasching - einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen. In der Verkleidung als Indianer sehen die meisten kein Problem. Die Diskussion um kulturelle Aneignung halten sie für überflüssig. "Totaler Quatsch", sagt eine Frau, ein Mann stimmt ihr zu und bezeichnet die Diskussion als "absoluten Schwachsinn". Eine weitere Frau pflichtet ihren beiden Vorrednern bei und erklärt: "Fasching ist Fun, da brauchen wir keine Wächter, die uns erzählen, was wir machen sollen oder nicht."

Experte spricht von mangelnder Sensibilität

Sozialwissenschaftler Lars Distelhorst, Autor des Buches "Kulturelle Aneignung", sagt im Zusammenhang mit Indianer-Kostümen und Co.: "Das kann man machen. Aber man muss nicht unbedingt erwarten, dass andere Leute dafür Applaus klatschen." Er findet schon, dass man bei Verkleidungen über kulturelle Aneignung diskutieren könne. Obwohl er andere Begriffe passender findet, zum Beispiel "Geschichtsvergessenheit" oder "mangelnde Sensibilität".

Junge Generation mit mehr Feingefühl

Eine Sensibilität, die vor allem in der jüngeren Generation eher angekommen zu sein scheint. So berichtet eine Frau auf dem Nürnberger Faschingszug von ihren Töchtern, die Anfang 20 sind. Diese sähen in Indianer-Kostümen sehr wohl kulturelle Aneignung. "Die finden aber auch schon, dass Dreadlocks kulturelle Aneignung sind. Also ich finde das nicht", ergänzt sie. Sie habe nichts dagegen, wenn sich Menschen als Indianer verkleiden.

Den "Indianer" gibt es nicht

Lars Distelhorst zufolge fange das Problem aber bereits beim Begriff "Indianer" an: "Bei vielen ist noch gar nicht angekommen, dass es die nicht gibt." Kolumbus dachte bei seiner Ankunft in Amerika fälschlicherweise, in Indien gelandet zu sein. Ein Irrglaube, wie mittlerweile hinlänglich bekannt sein dürfte.

Macht-Ungleichgewicht der Kulturen

Kritisch werde es laut Distelhorst bei einem Macht-Ungleichgewicht der jeweiligen Kulturen. Denn viele Ureinwohner wurden ausgebeutet und diskriminiert. Wenn sich eine Frau ein Geisha-Kostüm oder ein Mann einen Schottenrock anziehe, dann sei das wieder etwas anderes, sagt er. Gleiches gelte für einen Amerikaner, der eine bayerische Lederhose trage. "Da sagt niemand etwas dagegen."

Das Oktoberfest-Argument führt auch eine Besucherin des Nürnberger Faschingszugs an, "da fühlen wir uns ja auch nicht diskriminiert." Was allerdings auch daran liegen könnte, dass die Bayern niemals ein unterdrücktes Volk gewesen sind und sich durch das Tragen einer Lederhose nicht herabgewürdigt fühlen, auch wenn diese einem Stereotyp entspricht - zugegebenermaßen einem, mit dem die Bayern selbst noch heute sehr gerne kokettieren, wie der Slogan "Laptop und Lederhose" verdeutlicht.

Indigene Völker fühlen sich von Klischees beleidigt

Der wohl wichtigste Punkt in der Diskussion ist die Frage danach, was Betroffene selbst eigentlich von der Debatte halten. Interessiert es einen Rastafari überhaupt, ob ein Deutscher an Fasching einen auf "Rasta-Mann" macht? Lars Distelhorst betont, dass es durchaus ein wichtiger Faktor ist, wenn die Betroffenen selbst bereits geäußert haben, dass sie ein Problem mit derlei Verkleidungen haben, beispielsweise mit Indianer-Outfits.

"Menschen aus indigenen Bevölkerungen haben immer wieder gesagt, dass sie das, was man sich bei uns zusammen bastelt – mit Pfeil, Bogen und Marterpfahl – als abwertend empfinden", sagt er und ergänzt: "Ich würde Kinder niemals davon abhalten wollen, sich zu verkleiden. Nur muss man ja sehen, dass man Kinder hochgradig in die Irre führt, wenn man ihrem Erkenntnisinteresse dadurch zu entsprechen meint, dass man sie in verhohnepipelnde Kostüme steckt."