Kultur in NS-Bau: Kostendeckel für Nürnberger Millionen-Projekt

Der Nürnberger Stadtrat hat grünes Licht für die Finanzierung der Kongresshalle als Ort für Kunst und Kultur gegeben. Mit großer Mehrheit stimmten die Stadträte dafür, das Vorhaben in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. Allerdings nur mit maximal 211 Millionen Euro. Die Stadt zieht damit einen Kostendeckel ein. Sollten im Laufe der weiteren Planungen die Kosten explodieren, dann könnten auch nur Teile des kulturellen Großprojekts umgesetzt werden.

Trotz Fördergeldern Kraftakt für Nürnberg

Die Stadt muss die Kosten nicht allein stemmen. Bund und Freistaat haben Fördergelder in Aussicht gestellt, so dass die Stadt etwa 87 Millionen Euro aufbringen muss. Dennoch sei dies ein Kraftakt, betonte Nürnbergs Kämmerer Harald Riedel angesichts der klammen Haushaltskasse. Die Stadt Nürnberg muss eigentlich dringend sparen. Vor der Abstimmung äußerten deswegen mehrere Stadträte scharfe Kritik. Das finanzielle Risiko des Millionen-Projekts sei zu groß.

Rotstift gezückt: Millionen-Projekt unter Vorbehalt

Geplant ist, dass in der Kongresshalle die Ausweichspielstätte des Staatstheaters entstehen soll, während das marode Opernhaus saniert wird. Zudem sollen Räume für die freie Kunst- und Kulturszene geschaffen werden. Diese würden zuerst dem Rotstift zum Opfer fallen, sollten die Kosten explodieren, machte Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich deutlich. Die vorgesehenen Depots und Lagerräume müssen derweil so oder so warten, sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt finanziert werden.

Kunst und Kultur in altem Nazi-Bau

Das Projekt ist auch überregional von Bedeutung. Der ehemalige Nazi-Bau kann so als Mahnmal erhalten werden, denn in die Kosten ist auch der Substanzerhalt eingepreist. Die Kongresshalle ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, auf dem die Nationalsozialisten von 1933 bis 1938 ihre propagandistischen Parteikongresse inszenierten. In dem riesigen Rundbau sollten nach den Plänen der Nazis 50.000 Menschen den NS-Größen während ihrer Reden zujubeln. Die Kongresshalle wurde aber nie fertiggestellt.