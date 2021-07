Kultur in Bayern: Dissens über Öffnungen

Wie der Kulturbetrieb in der nahen Zukunft aussehen könnte, da sind sich die Experten im Landtag nicht einig. Etwa bei der Antwort auf die Frage, was im September möglich sein soll. Jens-Daniel Herzog, der Intendant des Staatstheaters Nürnberg, sagt: "Der Theaterbetrieb muss im Herbst wieder in der gewohnten Form möglich sein." Derzeit sei das Publikum zurückhaltend wegen der Einschränkungen. "Ein Theaterbesuch ist im Moment an eine beträchtliche Frustrationstoleranz geknüpft", sagt er. Abstände halten, Maske tragen – wenn jeder ein Impfangebot erhalten hat, will Herzog also zurück zum Vollbetrieb.

Fokus auf Jugendliche und Bildung

Zurückhaltender ist Till Hofmann, Konzertveranstalter, Chef der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und Clubbetreiber. Er würde sich jetzt nicht wohlfühlen, seinen Club zu öffnen, wenn dann 200 Leuten eng beieinander stehen. Er setzt auf Veranstaltungen im Freien, auch im ländlichen Raum und auf Formate, die vor allem Jugendliche ansprechen.

Kulturförderung reformieren

Viele Vertreter der Kulturschaffenden forderten einen Neustart bei der Kulturförderung. Diese solle nicht mehr projektbezogen, sondern langfristiger und nachhaltiger sein. Große Befürchtungen gibt es auch, dass Städte und Gemeinden künftig auf Kosten der Kultur sparen werden.