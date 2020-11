vor 35 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Kultur-Gut: Oberfränkische Wanderbühne bekommt festen Spielort

In Zukunft wechselt der "Fränkische Theatersommer" seine Aufführungsorte wohl nicht mehr so häufig. Nachdem der Verein bisher mit einer Wanderbühne durch Oberfranken getourt ist, soll ein ehemaliges Gut in Ebensfeld ein fester Spielort werden.