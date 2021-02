Kultstift: Wie ein Textmarker aus Franken zum Boss im Büro wurde

Mit dem Textmarker kommt Farbe ins Büro

Ein besonderer Stift sollte es werden. Da ist auch die Form entscheidend. Mit den kugeligen Entwürfen der Designer ist der Chef nicht zufrieden. Entnervt haut einer der Designer auf sein Knetmodell und die einprägsame Form des Stabilo Boss ist gefunden. Als flacher, breiter und handlicher Stift. So überliefert es die Firmengeschichte.

Von Anfang an werden die Textmarker in Weißenburg produziert. Zunächst in Neongelb, bald kommen Orange, Rot und Grün dazu. Es scheint so, als hätten die Büros nur darauf gewartet, leuchtende Farbe in die tristen Dokumente zu bringen. In den 70er Jahren sind knallige Farben angesagt – da ist der Boss die ideale Wahl, nicht nur bei den Bossen in den Chefetagen.

Fränkische Textmarker in alle Welt

Mit dem Stabilo Boss wird die Firma aus Franken zu einem Global Player. In die ganze Welt werden die Stifte geliefert. Die Franzosen finden den Stift wohl besonders toll, dort hat sich sogar das Wort „Stabiloté“ für Markieren in den Wortschatz geschlichen, staunt Stabilo-Stifte-Chef Horst Brinkmann.

Bis heute haben sie mehr als zwei Milliarden Bosse in Weißenburg produziert. Im Laufe der Jahre ist das Werk mehrfach modernisiert worden, sind neue Maschinen zur Produktion eingesetzt worden.

"Ohne den Boss wäre unsere Firmengeschichte anders verlaufen." Horst Brinkmann, Stabilo-Stifte-Chef