08.01.2019, 18:32 Uhr

Blech und Plüsch im Markgrafenmuseum Ansbach

Die Sonderausstellung "Kinderträume aus Blech und Plüsch" in Ansbach zeigt ganz besondere Kultspielzeuge. Die mechanischen Figuren wurden in den 1950er und -60er-Jahren in Japan für den westlichen Spielzeugmarkt hergestellt.