Kultsendung "Kunst + Krempel" dreht in Nürnberg

Die Kultsendung "Kunst + Krempel" hat an diesem Wochenende in Nürnberg Station gemacht. Fachleute haben im Museum Industriekultur die auf Dachböden oder Schränken geborgenen besonderen Stücke der ausgewählten Bewerber bewertet, die ihre Schätze mitgebracht haben. Die spannende Frage bei jedem Stück: Handelt es sich um eine wertvolle Antiquität und ein Original – oder eben nicht?

"Es ist eine freudig angespannte Stimmung", sagt die Nürnbergerin Katrin Wagner, die den Experten von "Kunst + Krempel" einen Familienschatz – die Puppenküche ihrer Uroma – mitgebracht hat. Mit einem Ansteckmikro verkabelt, wartet sie gemeinsam mit ihrem Mann Robert in der Museumshalle zwischen alten Dampfmaschinen und Oldtimern auf ihren Auftritt vor der Kamera.

Deutschlands älteste Antiquitätensendung ist ihr noch aus der Kindheit bekannt. Damals hat sie die Beratung mit ihrem Bruder im Fernsehen angeschaut. Nun ist sie selbst Gast der Sendung und möchte erfahren, aus welcher Zeit die Miniaturküche stammt und was sie wert ist. Entdeckt wurde das seltene Spielzeug auf dem Dachboden ihres Vaters in einer Überseekiste, die seit den 1960er-Jahren nicht geöffnet wurde.

Wenn Gegenstände eine Geschichte erzählen

Ob zufälliger Flohmarktkauf, ein behütetes Familienrelikt oder ein unbekannter Gegenstand aus längst vergangenen Zeiten – Antiquitäten sind häufig von Geheimnissen umweht. Wie alt und wertvoll sind sie? Wer hat sie gemacht und wo kommen sie überhaupt her? Um ein Original zuverlässig von einer Fälschung zu unterscheiden, stehen den Gästen zu jedem Themengebiet zwei renommierte Experten aus den Bereichen Kunstgeschichte und Kunsthandel für eine kostenlose Beratung zur Verfügung. In Nürnberg bewerteten die Fachleute am Wochenende Objekte aus sechs Bereichen: historische Waffen, Design, Spielzeug, Gemälde, Porzellan und Keramik sowie Skulpturen.

Museum Industriekultur als ideale Drehkulisse

Das letzte Mal wurden die Folgen aus Nürnberg vor etwa drei Jahrzehnten im Studio des Bayerischen Rundfunks aufgezeichnet. Eine passende Location zu finden, sei schwierig und erfordere viel Vorarbeit, sagt die Redakteurin der Sendung, Kathrin Lindauer. "Da der Raum in ein kleines Fernsehstudio umgebaut wird, muss er muss relativ groß sein." Mit dem Museum Industriekultur in Nürnberg habe man zwischen all den historischen Exponaten einen idealen Drehort erwischt, so Lindauer. "Normalerweise drehen wir immer in Schlössern oder Klöstern, in einer Industriehalle, in der mal Eisen gewalzt worden ist, waren wir noch nie."

Einblick in verborgene Produktionsabläufe

Doch nicht nur die Suche nach einer passenden Drehkulisse ist laut Lindauer eine Herausforderung. Auch die Auswahl zwischen den vielen Bewerbern und Exponaten sei nicht leicht. "Natürlich suchen wir uns die tollsten Objekte heraus, nehmen aber auch gerne Gegenstände dazu, bei denen wir eine Fälschung vermuten", verrät die Redakteurin.

Besonders überrascht zeigen sich Gäste wie Matthias Gubitz und seine Mutter Ruth über den Aufwand, der hinter einer Fernsehproduktion steckt. Insgesamt 35 Redakteure, Kameraleute, Tonassistenten, Beleuchter, Regisseure und andere Mitarbeiter sind an der Sendung beteiligt. Aus den drei Drehtagen in Nürnberg entstehen am Ende bis zu 20 neue Folgen für "Kunst + Krempel".

35 Jahre Kultstatus und viele Adaptionen

Seit 1985 zieht die Kultsendung die Zuschauer an den Bildschirm. Heute sind Antiquitätensendungen keine Seltenheit mehr. "Kunst + Krempel" zählt zum Urgestein des Formats und dient als Vorbild für viele Adaptionen in der deutschen Fernsehlandschaft. Das Erfolgsgeheimnis der Sendung liegt laut Kathrin Lindauer nicht nur in der fundierten Expertenberatung und dem Lerneffekt für die Zuschauer, sondern auch an den Emotionen. "Jeder Gast kommt in der Hoffnung, dass sein Objekt alt, echt und wertvoll ist. Da kann man natürlich mitfiebern und am Schluss entweder die Enttäuschung teilen oder sich mitfreuen."

Überraschende Funde und wertvolle Schätze

Die Besitzerin der Puppenküche, Katrin Wagner, freut sich über die Beratung: "Das Besondere liegt nicht nur in der Wertbestimmung des Gegenstandes, da stecken auch Familiengeschichten dahinter." Das alte Spielzeug ihrer Urgroßmutter ist wertvoller als gedacht und stammt aus einer Nürnberger Manufaktur im frühen 20. Jahrhundert. Auch das Erbstück der Familie Gubitz entpuppt sich nach der Expertise als eine seltene Figur der Firma Steiff und überrascht sie mit einem vierstelligen Geldwert.

Was sich am Set in Nürnberg noch alles als Kunst oder Krempel herausstellt, erfahren die Zuschauer in rund 20 neuen Folgen ab Anfang November 2021 im BR Fernsehen und in der BR Mediathek. Bis dahin haben die Macher der Sendung aber noch etwas Arbeit im Schnittraum vor sich.