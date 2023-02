Kultsendung "Fastnacht in Franken": Rekord-Marktanteil in Bayern

Mehr als die Hälfte des Fernsehpublikums in Bayern sah am Freitagabend die Kultsendung "Fastnacht in Franken". Mit 53,3 Prozent war der Marktanteil so hoch wie noch nie zuvor. Selbst 2017, im Jahr mit der höchsten Einschaltquote, war dieser Wert nicht so hoch. Der bundesweite Marktanteil lag in diesem Jahr bei 14,8 Prozent.

3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer

In Deutschland verfolgten insgesamt 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken. Das waren fast eine Million mehr als im vergangenen Jahr. In Bayern sahen 2,3 Millionen Menschen die Sendung.

"Fastnacht in Franken" wieder live

Nach zwei Corona-Jahren wurde die Prunksitzung in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim dieses Jahr wieder live im BR Fernsehen übertragen. Vergangenes Jahr hatten knapp drei Millionen Menschen bundesweit bei der Kultsendung "Fastnacht in Franken" eingeschaltet – damals coronabedingt mit deutlich reduziertem Publikum.