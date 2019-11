Kultfigur - das Nürnberger Christkind

Briefe ans Christkind landen in Nürnberg

Für weltliche Dinge wie Schule, Chor, Tanzen oder das Lieblingshobby bleiben dem Christkind keine Zeit. Neben den vielen Terminen muss es hunderte Autogramme schreiben und tausende Wunschzettel entgegennehmen. Die Wünsche kommen meistens per Post. "An das Christkind" - Post und Briefträger wissen zum Glück die Adresse.

Wie wird man Christkind in Nürnberg?

In jedem zweiten Jahr und immer in Jahren mit ungeraden Zahlen muss neu gewählt werden, so will es das Reglement. Mit den Bewerberinnen ist die Jury besonders streng: Bewerben können sich nur junge Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die seit längerem in Nürnberg leben, mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei sind. Schwindelfrei deshalb, weil das Christkind zur Eröffnung des Marktes hoch oben auf der Empore der Frauenkirche steht. Blonde lockige Haare braucht das Christkind allerdings nicht zu haben, dafür sorgt eine üppige Perücke.