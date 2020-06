Kult unter Bikern: Dieselmotorräder aus Franken

Ein Dieselmotorrad von Jochen Sommer zu fahren, fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise: Das Design verströmt den Flair der 1950er-Jahre und man hat das Gefühl, dass die Beach Boys gleich hinter dem nächsten Busch hervorspringen, um ihren Motorrad-Tribut-Song "Little Honda" anzustimmen.

Mehr Knattern als Schnurren

Doch den meisten Passanten drängt sich zunächst ein anderes Gefühl auf, erzählt Maurice de la Ferte aus Nürnberg, der selbst erst seit ein paar Jahren ein Dieselmotorrad fährt. "Viele Leute sagen, wenn du an ihnen vorbeifährst, dann hört es sich an, als ob du ein Pleuellagerschaden hättest. Das irritiert die Leute so ein bisschen", erzählt er. Und tatsächlich: Schon beim Anlassen nagelt der kleine Einzylinder-Dieselmotor der niederbayerischen Firma Hatz knatternd vor sich hin. Untypisch für Motorräder, aber für de la Ferte ungemein sympathisch.

Schnellfahren ist ungemütlich

Was auch ungewöhnlich ist: die vergleichsweise schwachbrüstige Motorisierung. Gerade einmal zwölf PS bringt der Motor auf die Straße. Spitzengeschwindigkeiten von etwa 100 Kilometer pro Stunde sind möglich, aber nicht schön zu fahren. Bei Tempo 90 fühlt sich der Fahrer am Steuer wohl. Das Dieselmotorrad ist nichts für Schnellfahrer, sondern etwas für Genießer und Tourenfans.