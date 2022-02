Kult-Schneemann Jakob wird wieder zum Leben erweckt

Bis in den Nachmittag wird es dauern, bis der neue Jakob fertig ist. Zehn ehrenamtliche Schneemannbauer sind mit Bagger, Teleskoplader und auch Schaufeln vor Ort. Die Vorfreude ist bei allen in diesem Jahr besonders groß. Denn im Jahr 2021 hatte man sich pandemiebedingt dafür entschieden, eine Pause einzulegen.

Ein Schneemann als Hoffnungssymbol

2022 soll der Riesenschneemann ein Symbol der Hoffnung, ein Zeichen für die regionalen Leistungsanbieter sein – vom Liftbetreiber über Skilehrer und Wanderführer bis hin zu den Hoteliers. Ein Schneemann für alle, die an die Region glaubten, heißt es aus Bischofsgrün.

Die Messlatte liegt bei 12,65 Meter

Seit dem Jahr 1985 wird Jakob gebaut. Die Idee dazu hatte der Bischofsgrüner Horst Heidenreich. Er bezeichnet es gerne als "Schnapsidee". Da das Wetter zum Skifahren zu schlecht war, hatte er kurzerhand angefangen, einen Schneemann am Marktplatz von Bischofgrün zu bauen. Der erste Jakob war rund drei Meter hoch. Seitdem wurde jedes Jahr aufs Neue am Freitag vor Rosenmontag ein neuer Jakob gebaut. Immer dabei: Horst Heidenreich und sein Sohn Bernd. Der Rekord liegt aktuell bei 12,65 Meter und einem Umfang von rund 30 Metern - er wurde im Jahr 2015 aufgestellt. In den vergangenen Wochen hat es im Fichtelgebirge viel geschneit, der Schnee sollte somit auch in diesem Jahr ausreichen.

Wanderung ersetzt Schneemannfest

Eigentlich findet am Rosenmontag immer das Schneemannfest statt. Auf das wird aber auch in diesem Jahr verzichtet. Allerdings gibt es am Abend eine vier Kilometer lange "Schneemannwanderung". Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am "Jakob". Eine Anmeldung ist bei der Tourist Info Bischofsgrün möglich und nötig. Es werden schneetaugliche Kleidung, festes Schuhwerk und das Mitbringen einer Taschenlampe empfohlen. Es gilt die 2G-Regelung.

Webcam bringt das Geschehen in die Wohnzimmer

Wer den Bau des Schneemanns Jakob zu Hause verfolgen möchte, kann das auf der Internetseite www.bischofsgruen.de tun. Die Webcam wird regelmäßig aktualisiert.