Kult-Schneemann Jakob gibt sich wieder die Ehre - zum 37. Mal

An den Wänden eines Kellerraumes der Familie Heidenreich hängen unzählige Bilder und Zeitungsartikel. Und alle haben etwas gemeinsam: Sie zeigen Jakob, den Riesenschneemann aus dem Fichtelgebirge. Vor 37 Jahren hatte der Bischofsgrüner Horst Heidenreich die Idee, mitten auf dem Marktplatz einen Schneemann zu bauen. Seither ist es Tradition, immer am Freitag vor Rosenmontag einen neuen Jakob zum Leben zu erwecken. Auch in diesem Freitag soll ein bis zu 200 Tonnen schweres Exemplar von Jakob entstehen und zum Schneemannfest am Rosenmontag zahlreiche Besucher nach Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth locken.

Bischofsgrün: Anfang mit namenlosem Schneemann

Gemeinsam mit seinem Sohn Berndt schaut sich Horst Heidenreich gerne die alten Aufnahmen von Schneemann Jakob an. Den ersten Schneemann hat er 1986 gebaut. Knapp vier Meter war er groß und das Ergebnis einer geselligen Wirtshausrunde. "Ich habe immer schon auf dem Marktplatz einen Schneemann bauen wollen. Zum Skifahren war das Wetter zu schlecht und da habe ich mir einfach eine Schaufel genommen und angefangen zu bauen", erinnert sich der ehemalige Skilehrer. Einen Namen hatte der weiße Geselle da allerdings noch nicht. "Erst der zweite! Der Bürgermeister Sieber, der hat ihm den Namen Jakob gegeben", so Horst Heidenreich.

"Jakob" wird zum Familienmitglied

Schon oft hat der 85-Jährige den Titel "Vater von Jakob" bekommen. Und so ist der Schneemann ganz selbstverständlich zum Familienmitglied geworden – und irgendwie auch zum großen Bruder von Berndt Heidenreich. "Drei, vier Tage im Jahr ist er da. Dass er überhaupt mal vorbeischaut, ist ein Wunder", lacht Heidenreich. Für ihn ist es Jahr für Jahr ein Vergnügen, gemeinsam mit seinem Vater und weiteren sechs bis acht Schneemannverrückten aus der Gemeinde einen neuen Schneemann entstehen zu lassen.

Der größte Schneemann Deutschlands war Jakob sogar schon, doch das sei gar nicht das Ziel, sagen Vater und Sohn. Es gehe ihnen vielmehr um den Spaß. Und über die Größe entscheiden ohnehin letztlich immer die Schnee-und Witterungsverhältnisse. Sollte es doch mal zu wenig sein, wurde das kalte Baumaterial auch schon aus dem Nachbarort "geklaut".

"Dafür waren wir einmal in Neubau. Die hätten den Schnee selber gebraucht, die hatten Langlaufmeisterschaften. Aber es waren nur zwei Autos voll. Das ging dann schon!" Horst Heidenreich, Schneemannbauer

Knopf, Schleife, Hut – Pflege vor und nach dem Bau

Alles was Jakob braucht, ist bei den Heidenreichs im Keller gelagert und wird immer wieder aufs Neue gestrichen und kontrolliert. Die Knöpfe, die Schleife und der 17 Meter lange selbst gestrickte Schal. Der braucht ganz besonders viel Pflege nach jedem Einsatz, denn er muss gewaschen werden. Das übernimmt Gerlinde Heidenreich. Lachend sagt sie: "Der geht gerade so in die Waschmaschine. Dann ist sie voll." Der über 200 Kilogramm schwere Blechzylinder dient als Hut für Jakob und steht hinter dem Haus der Heidenreichs. Im Laufe der Jahre hat er seine Farbe von schwarz auf blau gewechselt.

"...dann gehe ich in Rente und die nächste Generation soll ran"

Der Schneemannbau gehört fest in den Kalender für Vater und Sohn. Nur einmal konnten sie keinen auf dem Marktplatz bauen, 2021 in Pandemiezeiten. Ganz ohne ging es aber auch nicht für Horst Heidenreich. Und so hat er sich einen stattlichen Schneemann in den Garten gestellt und auf den Namen "Karl I." getauft. An Anlehnung an Karl Lauterbach, verrät er schmunzelnd.

Ein Ende ist für die beiden Schneemannbauer nicht in Sicht. Auch wenn Horst Heidenreich kurz nachdenklich wird. Manchmal mag er nicht mehr, sagt er. Aber wenn es dann soweit ist, dann ziehe es ihn doch mich wieder hin. Mindestens drei Schneemänner will er noch bauen, dann wären die 40 voll und er fast 90. "Dann gehe ich in Rente und die nächste Generation soll ran!"