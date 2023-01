Franken trauert um Kult-Comedian "Bembers"

Weggefährten Bembers noch immer geschockt

Sein enger Freund und Weggefährte Benno Baum ist noch immer geschockt. Die Band müsse den "Verlust des guten Freundes erst einmal verarbeiten", sagte Baum. Der Verlust kam überraschend. "Bembers" wurde nur 56 Jahre alt. "Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wieder belebt werden", sagte Baum am Sonntagabend sichtlich erschüttert.

Auch das Management des Hardcore-Kabarettisten schwieg zunächst, wollte keinen Kommentar abgeben. Am Nachmittag hieß es dann auf der Facebook-Seite der Agentur Streckenbach: "Wir haben so viel zusammen gelacht, geweint und gefeiert. Waren zusammen sowas vor kreativ." Nicht nur als Kunstfigur "Bembers" sei Roman Sörgel, so der bürgerliche Name des Künstlers, "eine Legende". Bereits vor einigen Monaten hatte "Bembers" sämtliche Auftritte abgesagt.

Bembers war "groß, laut, vulgär"

In der "Comödie" in Fürth war der "Bembers" eine "feste Instanz" und trat immer wieder auch beim Fürth-Festival auf, wie Marcel Gasde sagt. "Er war ein lieber Kerl, ein Pfundskerl im wahrsten Sinne des Wortes, er wird uns fehlen." Und Volker Heißmann von der "Comödie" Fürth hat vom Tod des Künstler-Kollegen in der Türkei erfahren. Dort begleitet Heißmann als Präsident der SpVgg Greuther Fürth das Trainingslager des Vereins. Keine habe die Sprüche so trocken rausgehaut wie er, sagt Heißmann am Telefon. "Das hätte ich mich in dieser Art und Weise oft nicht getraut."

Auch der Nürnberger private Radiosender Star FM trauert um Bembers. Dort war der Nürnberger unter anderem mit seiner Radiokolumne "Bembers checkt die Lage" zu hören. Er sei als Kunstfigur "groß, laut, vulgär" gewesen, als Privatperson "aufrichtig, echt, großherzig und zu 100% loyal", schreibt der Sender auf seiner Facebookseite. In der fränkischen Szene wird "Bembers" fehlen.