Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann setzt auf Kooperation

Amtskette angelegt, Amtseid abgelegt: Ingo Lehmann ist seit vergangenem Donnerstag (07.05.20) auch ganz offiziell neuer Oberbürgermeister von Kulmbach. Die erstmals von ihm geleitete Stadtratssitzung fand wegen der Corona-Pandemie diesmal im Saal der Kulmbacher Stadthalle statt.

Lehmann will Transparenz im Stadtrat

Nachdem in der Kulmbacher Politik zuletzt Unruhe herrschte, setzt Lehmann jetzt umso stärker auf Kooperation. Wenn von anderen Fraktionen Vorschläge kommen würden, die in den Augen des 48-jährigen Familienvaters sinnvoll seien, wolle er sich nicht blockieren. Was erfolgreich für die Menschen sei, müsse umgesetzt werden – egal von welcher Fraktion der Vorschlag komme, so Lehmann. In Kulmbach soll es nach dem Willen des studierten Wirtschaftsgeographen Lehmann künftig transparent zugehen. Als erstes wurde bereits der Haushalt der Stadt Kulmbach online veröffentlicht.

Vorwürfe prägten Kommunalwahl in Kulmbach

Lehmann, der bereits vor acht Jahren für Kulmbach als Stadtoberhaupt kandidierte, setzte sich in einer Stichwahl mit 50,8 Prozent der Stimmen hauchzart gegen den bisherigen Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) durch. Der Wahlkampf war geprägt von gegenseitigen Vorwürfen gegen Schramm und dessen SPD-Amtsvorgängerin Inge Aures wegen Untreue, unsauberer Auftragsvergabe und Wahlfälschung im Amt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte mehrmals.