Kulmbacher Sternfahrt: Bikertreffen zum dritten Mal verschoben

Bereits zum dritten Mal muss die Motorradsternfahrt in Kulmbach wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Für die Veranstaltung am 23. und 24. April waren zehntausende Teilnehmer erwartet worden, teilte das Bayerische Innenministerium als Mitveranstalter mit.

Begrenzte Teilnehmeranzahl ist keine Alternative

"Wir bleiben bei unserer klaren Linie: Gesundheit geht vor", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der in der Vergangenheit regelmäßig selbst an der Sternfahrt teilgenommen hat. Da für die Veranstaltung keine Eintrittskarten vergeben werden, sei eine begrenzte Teilnehmeranzahl für das wohl größte Bikertreffen Süddeutschlands nicht vernünftig umsetzbar gewesen, heißt es in dem Schreiben aus München weiter.

"Die Verschiebung der Kulmbacher Motorradsternfahrt 2022 auf 2023 ist bedauerlich, aber letztlich alternativlos", so Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG, die die Sternfahrt ebenfalls mitorganisiert.