Kulmbacher Stadtwerke liefern Weihnachtsbestellungen aus

Die Kulmbacher Stadtwerke wollen die Auslieferung von Weihnachsteinkäufen im städtischen Einzelhandel übernehmen. Die Idee dazu kam vom Leiter der Stadtwerke, Stephan Pröschold, dessen Mitarbeiter aufgrund der Schließung von Eisbahn und Hallenbad Zeit dafür hätten.

So soll dem Einzelhandel die Möglichkeit gegeben werden trotz Shutdown einen Rest von Weihnachtsgeschäft zu betreiben. Für Alexandra Hofmann von der Händlervereinigung "Unser Kulmbach e.V." ist es ein erster Versuch, der bislang gut anlaufe.

Schaufensterartikel per Telefon bestellen

Zuvor mussten rechtliche Fragen geklärt und die anderen Einzelhändler von der Möglichkeit der Kundenbelieferung überzeugt werden. Die Unterstützung durch die Stadt Kulmbach sei großartig, so Hofmann gegenüber dem BR. Die Einzelhändler bieten den Kunden die Möglichkeiten sowohl telefonisch, in den Schaufenstern ausgestellte nummerierte Ware oder abfotografierte Artikel, als auch Online-Ware zu bestellen. Diese wird dann von den Händlern zusammengestellt und gebündelt zu den Stadtwerken gebracht.

Mitarbeiter der Stadtwerke liefern Artikel aus

Dort kümmern sich drei Mitarbeiter um die Auslieferung. Dazu muss ein fester Termin mit den Kunden vereinbart werden. Die Bezahlung läuft elektronisch oder via Überweisung. Auf diese Weise werden Menschenansammlungen wie beim, in Bayern verbotenen, "Click and Collect" Verfahren, vermieden. Die Auslieferungen sollen am Freitag (18.12.2020) beginnen. Die letzte Lieferung soll dann am 23. Dezember erfolgen.

Lieferungen auch über Weihnachten hinaus geplant

Für Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) ist das Lieferverfahren eine wichtige Möglichkeit, den städtischen Einzelhandel zu unterstützen. Er setze sich dafür ein, so Lehmann gegenüber dem BR, dass die Stadt das Angebot auch nach Weihnachten anbieten könne.