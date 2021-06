Kulmbacher Kulturangebot: Rudelgucken im Seniorenheim

Um Vereinsamung bei Senioren in Heimen zu verhindern, startet in Kulmbach ein neues Projekt namens #sozialdigital. Das Projekt der Kulmbacher Adalbert-Raps-Stiftung entstand in Kooperation mit dem Landkreis Kulmbach.

Seniorengerechte Kulturvideos für Altenheime

In den vergangenen Monaten haben die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen vor allem Senioren hart getroffen. Besuche der Familien waren nur bedingt möglich. Aber auch kulturelle Erlebnisse sind nach wie vor stark eingeschränkt. Im Mittelpunkt der Projektidee stehen deshalb seniorengerechte Kulturvideos, die von örtlichen Kulturschaffenden eigens produziert und auf Tablets installiert worden sind, hieß es bei der Vorstellung des Projekts.

"Wir verfolgen das Ziel, Kulturangebote in Oberfrankens Seniorenheime zu bringen und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und der pandemiebedingten Einsamkeit entgegen zu wirken." Florian Schneider, Vorstand Soziales, Adalbert-Raps-Stiftung

Kulmbach: Kino-Atmosphäre im Seniorenheim

Elf Einrichtungen im Landkreis werden mit je einem bespielten Tablet ausgestattet. Das Programm kann ortsunabhängig angeschaut werden: direkt am Bett, wenn ein Seniorenheimbewohner krank oder bettlägerig ist, aber auch in größeren Gruppen. Auch ein Anschluss an einen Beamer oder einen Fernseher ist möglich.

Künstlerinnen und Künstler aus der Region Kulmbach, wie Rüdiger Baumann oder Schauspieler Wolfgang Krebs, haben Videos in einer Länge von 25 Minuten erstellt, die abgerufen werden können. Auch für die Künstler war das Projekt eine willkommene Abwechslung in den vergangenen Corona-Monaten ohne Auftritte.

Andere Kultur-Projekte erhalten positives Feedback

Der Idee von #sozialdigital gehen zwei bereits bestehende Projekte aus Kulmbach voraus: das Projekt "CLASSIX!" von Ingo Dannhorn, das klassische Konzerte in Seniorenheime gebracht hat, sowie das Projekt "5 Minuten Kultur zum Zuhören am Telefon". Die positive Resonanz auf beide Initiativen veranlasste die Adalbert-Raps-Stiftung zu dem neuen Projekt.

Trotz diesen digitalen Möglichkeiten hoffen alle Beteiligten, dass das Programm auf den Tablets bald auch live in den Heimen gezeigt werden kann, sobald das die Corona-Maßnahmen ermöglichen.