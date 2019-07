Kulmbacher Bierwoche wird zum 70. Mal gefeiert

Zur Kulmbacher Bierwoche werden mehr als 120.000 Besucher erwartet. Ab 10.00 Uhr treffen sich am Samstag Stadtherren, Brauereivertreter, Festwirte und Zuschauer vor dem Rathaus, wo die Kulmbacher Büttner zur Musik der Stadtkapelle ihre traditionellen Tänze zeigen werden. Anschließend setzt sich der Festzug in Richtung Bierstadl in Bewegung. Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) wird dort um 11.00 Uhr das erste Fass anstechen.

Bierpreis um 30 Cent gestiegen

Für die Braumeister beginnt die Bierwoche schon viele Wochen vor dem eigentlichen Fest, wenn die drei Festbiere von Kulmbacher, Mönchshof und EKU sowie das Kupuziner Weißbier eingebraut werden. Die Biere werden in den vier Ecken des Bierstadls ausgeschenkt. Zwar hat der Preis für die Maß noch längst kein Oktoberfest-Niveau erreicht – trotzdem wird sie 30 Cent teurer und kostet in diesem Jahr 8,70 Euro.

Die erste Kulmbacher Bierwoche fand vom 29. Juli bis 6. August 1939 statt. Die Maß kostete 80 Pfennig, was für damalige Verhältnisse trotzdem teuer war – denn der durchschnittliche Stundenlohn betrug nur etwa 60 Pfennig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der Bierwoche im Jahr 1950 wieder aufgenommen.