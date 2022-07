Kulmbacher Bierwoche: Bayerns urigstes Bierfest eröffnet

Am Samstag ist die Kulmbacher Bierwoche feierlich eröffnet worden. Während der Veranstalter, die Kulmbacher Brauerei AG von einem "perfekten Start" spricht, berichtet die Polizei von mehreren Zwischenfällen und bezeichnet den Auftakt als "durchschnittlich".

Kulmbach: Söder bei Eröffnung von "Bayerns urigstem Bierfest"

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Kulmbacher Bierwoche 2022 wieder stattfinden. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Festes nahm ein amtierender Bayerischer Ministerpräsident an der offiziellen Eröffnung des Festes teil: Wie bereits 2018 wohnte Markus Söder (CSU) der Eröffnungszeremonie bei.

"Die Bierwoche ist nicht nur das größte, urigiste Biefest in Franken, sondern in ganz Bayern. In Oberfranken und insbesondere in Kulmbach wird Bier auf 'Champions League'-Niveau gebraut", so Söder. Vor einem gut gefüllten Kulmbacher Stadl stach Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) mit einem Schlag das erste Bierfass an.

Bei Schlägerei am Bahnhof Arm gebrochen

Die Polizei berichtet im Rahmen des Bierfestes von mehreren Auseinandersetzungen. Bereits am frühen Nachmittag hätten demnach mehrere Personen des Festgeländes verwiesen werden müssen. Nach Einbruch der Dunkelheit sei bei einer Schlägerei vor dem Bahnhof einem jungen Mann der Arm gebrochen worden. Aufgrund eines Beziehungsstreits habe ein Mann sowohl seine Frau als auch Bundespolizisten angegangen. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn.

Auch interessant: Barrierefreier Bahnhof in Kulmbach seit 30 Jahren gefordert

Glas in Windschutzscheibe geworfen

Nach der Schließung des Bierzelts hätten weit über 1.500 Feierwütige in der Oberen Stadt weitergefeiert. Polizei und Sicherheitsdienst hätten bis in die frühen Morgenstunden starke Präsenz zeigen müssen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ein junger Mann habe vor den Augen einer Streifenbesatzung ein Cocktailglas auf die Windschutzscheibe eines geparkten Autos geworfen. Er erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

In Anbetracht der Besucherzahl sei der Bierfestauftakt trotz zahlreicher Einsätze für die Polizei "durchschnittlich" gewesen.