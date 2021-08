Kulmbach: Zu hohes Gesamtgewicht Ursache für Flugzeugabsturz

Nicht zuletzt für die beteiligten Einsatzkräfte dürfte der Flugzeugabsturz vor rund vier Monaten bei Kulmbach eine besondere Herausforderung gewesen sein: Eine Explosionsgefahr hatte die Bergung zwischenzeitlich erschwert. Inzwischen wurde auch die Ursache für den tragischen Unfall festgestellt, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen waren.

Ein deutlich überschrittenes Gesamtgewicht, falsche Propellereinstellung und starker Seitenwind habe den Absturz des Sportflugzeugs verursacht. Ein Fremdverschulden an dem Absturz könne laut fluganalytischem Gutachten ausgeschlossen werden, teilten Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Bayreuth mit.

Flugunfalluntersuchung: Maschine bleibt auf dem Dach liegen

Sachbearbeiter der Kripo Bayreuth haben mit Mitarbeitern der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig den Unfall untersucht. Danach hatte sich die Maschine am 22. April in Kulmbach kurz nach dem Start in noch geringer Höhe gedreht, berührte mit einer Tragfläche und dann mit der Front den Boden, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Aufprall erlitten der 52-jährige Pilot aus dem Landkreis Kulmbach und der 51 Jahre alte Passagier aus der Oberpfalz tödliche Verletzungen.