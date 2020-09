Kulmbach und Wunsiedel verlängern Maskenpflicht im Unterricht

Im Landkreis Wunsiedel haben sich in den vergangenen sieben Tagen mehr als 35 Personen pro 100.00 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Im Landkreis Kulmbach waren es zuletzt mehr als 50. Die jeweiligen Schulämter haben deshalb die Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen verlängert.

Wunsiedel: Maskenpflicht für Schüler im Unterricht

An den Schulen im Landkreis Wunsiedel müssen demnach nicht nur Kinder und Jugendliche von weiterführenden Schulen, sondern auch Grundschüler mindestens eine Woche den Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts tragen - als Vorsichtsmaßnahme. Denn im Landkreis Wunsiedel war der Signalwert von 30 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten worden.

Kulmbach: Schulen sind kein Ausbreitungsherd

Dies gilt auch für Schulen in Kulmbach und Umgebung. Erst wenn der Wert der 7-Tages-Inzidenz dauerhaft zurückgeht, werde man eine Lockerung der Maskenpflicht im Unterricht in Erwägung ziehen, erklärte ein Sprecher des Schulamtes Kulmbach dem BR auf Nachfrage. Da sich die betroffenen Schüler in ihrer Freizeit mit dem Coronavirus infiziert hatten und die Schulen somit kein Ausbreitungsherd für das Virus sei, verzichtet das Schulamt Kulmbach auf den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht.

Kultusminister überlässt Maskenpflicht im Unterricht den Kommunen

Das bayerische Kultusministerium hatte für die ersten zwei Schulwochen an allen weiterführenden Schulen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme eine Maskenpflicht eingeführt. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) betonte zuletzt, eine Verlängerung der Maskenpflicht sei von der jeweiligen Corona-Lage vor Ort abhängig.