Kulmbach und Bursa: Annäherung in der Städtepartnerschaft

Die beiden Städte Kulmbach in Oberfranken und Bursa in der Türkei wollen ihre Städtepartnerschaft wieder aufleben lassen. Das teilte die Stadt Kulmbach mit. Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) hat von seinem Amtskollegen Alinur Aktas (AKP) aus Bursa ein offizielles Schreiben auf Englisch bekommen, in dem er dieses Vorhaben bekräftigte.

"I sincerly wish to strengthen close cooperations between our cities and I am looking forward to accelerate the level of collaboration through new projects." Alinur Aktas (AKP), Bürgermeister von Bursa

Wieder Annäherung in der Städtepartnerschaft

Schramm freute sich über die neuen Entwicklungen und lud Aktas daraufhin zu einem Besuch in Kulmbach ein.

"Ihre Nachricht, die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Städten zu stärken und durch neue Initiativen zu beleben, freut mich sehr. Die Partnerschaft mit Bursa war über viele Jahre hinweg lebendig und fruchtbar für beide Seiten. Die Stadt Kulmbach ist jederzeit bereit, den Dialog zwischen unseren Städten zu erhalten und die bestehenden Verbindungen auch künftig aktiv zu pflegen." Henry Schramm (CSU), Bürgermeister von Kulmbach

Krise zwischen Deutschland und der Türkei als Ursache

Wegen der Krise zwischen Deutschland und der Türkei hatte die Millionenmetropole Bursa im Westen der Türkei im Jahr 2017 ihre Städtepartnerschaften nach Deutschland auf Eis gelegt. Auch das hessische Darmstadt war betroffen. Im November vergangenen Jahres hatte der Stadtrat von Bursa beschlossen, die Kooperation wieder zu aktivieren.

Enge Kontakte zwischen Kulmbach und Bursa

Die Beziehungen zwischen Kulmbach und Bursa gehen bis in die 1980er-Jahre zurück. Der offizielle Partnerschaftsvertrag war 1998 unterschrieben worden. Kontakte bestehen vor allem über das Berufliche Schulzentrum und den Austausch von Praktikanten, den Unesco-Club und die Türkische Gemeinde in Kulmbach.