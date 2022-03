Kulmbach: Start der Novavax-Impfungen in Oberfranken

In Oberfranken beginnt heute die Impfung mit dem neuen Impfstoff Novavax. Als erste Stadt bietet Kulmbach am Mittwochabend bei einer Sonderimpfaktion die ersten Dosen an. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Oberfranken: Novavax-Impfung startet in Kulmbach

Von 18.00 bis 22.00 Uhr kann man sich in der Gasstätte "Kauernburger Schlössla" impfen lassen. Die Sonderaktion richte sich in erster Linie an bislang ungeimpfte Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, heißt es aus dem Landratsamt Kulmbach. Die Lieferung des neuen Impfstoffes soll im Laufes des Tages kommen. Bestellt wurden mehr als 1.000 Dosen. Genug für alle Impfwilligen, so der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler).

Neuer Impfstoff auch bald im Impfzentrum verfügbar

Mit dem neuen Impfstoff hofft man auch in Kulmbach, dass die Impfkampagne einen neuen Schub erlebt. Nach der Sonderimpfaktion soll Novavax im Kulmbacher Impfzentrum ab Donnerstag ebenfalls angeboten werden.

Insgesamt werden in diesen Tagen in Oberfranken rund 16.000 Dosen des neuen Impfstoffs erwartet. Sonderimpftage sind dann beispielsweise auch in Bamberg, Kronach, Hof und Bayreuth geplant.

Novavax: Das ist der neue Corona-Impfstoff

Novavax ist, anders als die bisher zugelassenen Impfstoffe, ein sogenannter Protein-Impfstoff, der auch als "Totimpfstoff" bezeichnet wird. Dieses Wirkprinzip ist schon lange bekannt. Deshalb schenken ihm einige Menschen mehr Vertrauen als etwa den mRNA-Impfstoffen, die erstmals während der Corona-Pandemie zugelassen wurden. Novavax wurde kürzlich als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.