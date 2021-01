Kulmbach: Soldaten unterstützen Pflegeheime bis Ende des Monats

Die Bundeswehr habe dem Landkreis auf eine Art und Weise geholfen, wie man es nie für möglich gehalten habe, sagte der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW) auf einer Pressekonferenz im Landratsamt. Das werde man nie vergessen, betonte der Landkreis-Chef.

Unter den Bundeswehrsoldaten sind auch ausgebildete Altenpfleger

Die 54 Bundeswehrsoldaten, die seit 6. Januar zur Unterstützung in drei Seniorenheime im Landkreis Kulmbach abkommandiert sind, bleiben mindestens bis zum 28. Januar. Das gab Generalarzt Bruno Most bei einer Pressekonferenz in Kulmbach bekannt. Die eine Hälfte der Soldatinnen und Soldaten sind medizinisches Fachpersonal, darunter ausgebildete Altenpfleger. Die andere Hälfte sind sogenannte "Helfende Hände". Letztere sind vor allem für Versorgung und die Logistik der Sanitätssoldaten zuständig.

Soldaten ersetzen in Kulmbach infizierte Pflegekräfte

Die Soldaten kommen aus den Standorten Veitshöchheim und Feldkirchen bei Straubing in Niederbayern. Dem Einsatz der Bundeswehr sei es zu verdanken, dass der starke Anstieg von Corona-Fallzahlen in den Kulmbacher Heimen eingedämmt werden konnte, betonte Landrat Klaus Peter Söllner auf der Pressekonferenz. Mit Arbeitsschichten von täglich 14 Stunden in der ersten Woche konnte das überlastete Personal der Seniorenheime entlastet und Covid-19-infizierte Pflegerinnen und Pfleger in Quarantäne geschickt werden.

Lage in den Heimen entspannt sich langsam

Mittlerweile habe sich in der zweiten Woche die Arbeitsbelastung für die Soldaten auf ein Normalmaß von acht Stunden täglich reduziert. Dazu trage auch die gute Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und dem BRK bei, so Generalarzt Bruno Most. Die personelle Lage in den Heimen entspanne sich langsam. Sollte der Bedarf an Sanitätssoldaten und Helfern über den 28. Januar hinaus bestehen bleiben, könne die Abkommandierung nach Kulmbach verlängert werden, betonte der stellvertretende Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weissenfels (Sachsen-Anhalt).

Hoher Inzidenzwert in Kulmbach

In der vergangenen Woche war der Inzidenzwert in Kulmbach auf 324 gestiegen. 63 Tote waren zu beklagen, davon mehr als 40 aus Senioren- und Pflegeheimen. Betroffen waren vor allem die Heime der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Am Rasen und in der Johann-Brenk-Straße in Kulmbach sowie ein Heim in Wirsberg.