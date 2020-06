Kulmbach schenkt Partnerstadt Lugo 100 Gesichtsvisiere

Ärzte und Krankenschwestern des Kulmbacher Klinikums tragen sie bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie. 100 in Gesichtsvisiere zum Schutz vor dem Coronavirus made in Kulmbach hat die italienische Partnerstadt Lugo nun geschenkt bekommen. Die Beauftragte für Städtepartnerschaften, Stadträtin Helga Lormes, überreichte die Klarsichtmasken an Vincenzo Coletta, teilte die Stadt am Freitag (12.06.20) mit.

Für die Mitarbeiter des italienischen Zivilschutzes

Der ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees besuchte kürzlich Kulmbach. Die Gesichtsvisiere sind für die Mitarbeiter des Zivilschutzes in der Region Emilia-Romagna bestimmt, in der die Partnerstadt Lugo liegt.

Mit 3D-Drucker von Schülern und Lehrern hergestellt

Hergestellt wurden die Visiere im Labor des Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums. Schüler und Lehrer produzierten die Schutzmasken mit einem 3D-Drucker zunächst für Zahnärzte und Kieferorthopäden. Auch Mediziner, Krankenschwestern und Pfleger des Kulmbacher Klinikums verwenden die sogenannte Face Shields.