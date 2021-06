Kulmbach: Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf nasser Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer in Kulmbach ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, sei der 59-Jährige auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geraten.

Kulmbach: Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Dabei sei der Mann mit seinem Motorrad zunächst gegen die Leitplanke geprallt und kurz darauf mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde bei dem Vorfall in der Melkendorfer Straße nicht verletzt.