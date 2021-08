Kulmbach: Kinder sammeln mit Limo-Aktion Geld für Flutopfer

Aus der Ferne den Menschen in Not helfen: Lennard Hanft (11) und Leo Schuberth (10) aus Kulmbach haben in den Sommerferien Spenden für Flutopfer gesammelt. Wie die Stadt mitteilt, haben die Kinder dafür Limonade verkauft.

Spenden für Flutopfer: Kinder verkaufen in Kulmbach Limonade

Am Mainzusammenfluss in Kulmbach haben die beiden Jungen aus dem Stadtteil Katschenreuth ihren improvisierten Limonadenstand errichtet. Das dabei eingenommene Geld sollte vollständig an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinlad-Pfalz gespendet werden. Die Aktion in Kulmbach hatte Erfolg: Viele Passanten machten Halt und kauften den Jungen ihre Limonade ab. Am Ende kamen so über 100 Euro zusammen.

Kinder können "vielen Menschen ein Vorbild sein"

Im Kulmbacher Rathaus haben die Kinder das Geld inzwischen dem Zweiten Bürgermeister Frank Wilzok (CSU) mit der Bitte übergeben, den Betrag an die Flutopfer weiterzuleiten. Wilzok, der selbst auch als Rettungssanitäter des Roten Kreuzes kürzlich vor Ort erste Hilfe geleistet hat, gab den Jungen sein Wort.

"Hut ab vor dieser großartigen Idee und Eurem Einsatz", lobte der Zweite Bürgermeister Leo und Lennard, die damit gezeigt hätten, wie wichtig der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung sei. "Das ist wirklich klasse und kann vielen Menschen ein Vorbild sein."