Kulmbach: Filmemacherin zeigt eine Stadt im Aufwind

Die Filmemacherin Annette Hopfenmüller, die selbst aus Oberfranken kommt, zeigt eine Stadt im Aufbruch und stellt Menschen vor, die daran mitwirken. Darunter die Chefs eines international ausgerichteten Unternehmens für Backzutaten, ein junger Mann, der am Marktplatz ein großes historisches Anwesen wiederbelebt und eine kleine Brauereigenossenschaft, die sich erfolgreich gegen die Großbrauereien behauptet. Und dennoch liegt Kulmbach noch immer Abseits der großen Touristenwege.

Filmemacherin Hopfenmüller porträtiert Oberfranken

Aufgewachsen ist Annette Hopfenmüller in einem Dorf nahe Coburg. Seit 1978 lebt und arbeitet sie in München. Wegen ihrer Filme über ihre oberfränkische Heimat wurde sie 2011 mit dem Oberfränkischen Medienpreis ausgezeichnet wurde. 2014 erhielt Annette Hopfenmüller den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung. Insgesamt hat die Filmemacherin bislang rund 70 Dokumentarfilme realisiert. In der vierteiligen ARD-Reihe "Alpenrock" (2002) arbeitete sie mit Mundartmusikern wie Wolfgang Ambros, Hubert von Goisern, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Konstantin Wecker, der Biermösl Blosn und der Spider Murphy Gang zusammen.