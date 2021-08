Kulmbach: 40.000 Euro teurer Toilettenwagen gestohlen

In Kulmbach ist zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag ein Toilettenwagen gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der WC-Anhänger am Sonntag für die Veranstaltung eines Möbelgeschäfts in der Straße Leitenacker in Kulmbach abgestellt worden. Nach Veranstaltungsende hätten die Verantwortlichen den Anhänger gegenüber von ihrem Geschäft geparkt.

"VIP-Toilettenwagen" von Parkplatz verschwunden

Als der Klowagen am Montagnachmittag wieder abgeholt werden sollte, war er verschwunden, heißt es weiter. Der Wagen ist an den Längsseiten mit "VIP-Toilettenwagen" und einer großen Werbeanzeige beschriftet und hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Für den Abtransport des Anhängers ist laut Polizei ein großes Zugfahrzeug mit Anhängerkupplung erforderlich. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.