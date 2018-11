Kuka-Belegschaft schockiert über Reuter-Abgang

Er bedauere Reuters Ausscheiden, sagte Leppek im BR-Interview, der sei "Mr. Kuka" gewesen und habe das Unternehmen in einer schwierigen Situation wieder auf die Füße gestellt. Der 50-Jährige habe aus einer Firma, die "vor dem Aus stand, ein international anerkanntes Unternehmen mit über drei Milliarden Umsatz gemacht. Das ist auch sein persönlicher Verdienst."

Zum Abschied zu den Augsburger Panthern

Viele Mitarbeiter wollten die Nachricht gestern kaum glauben: "Die Leute waren einfach nur traurig, einige auch geschockt, viele hatten Tränen in den Augen." Heute lädt der scheidende Vorstandschef Reuter an die 1.500 Mitarbeiter zum Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Grizzlys aus Wolfsburg ein. "Das ist vielleicht auch ein versöhnlicher Abschied", so Leppek. Reuter selbst habe vor einer Woche sicher auch noch nicht an Abschied gedacht, meint der IG-Metaller.

Fall Kuka: Forderungen an die Politik

Leppek forderte angesichts der aktuellen Entwicklung, dass die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen müsse: "Wie geht man damit um, wenn neue Investoren kommen, dass man Technologieabfluss verhindern kann?" Im Fall Kuka habe "die Politik geschlafen", die Chance, das Unternehmen in deutscher Hand zu halten, sei versäumt worden.

Die Deutschland AG habe nicht funktioniert, so Leppek, die deutschen Anteilseigner hätten damals Kasse machen wollen: "Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Politik sich über einen Zukunftsfonds an hochtechnischen Unternehmen, wie die Kuka eins ist, beteiligen sollte, um solche Entwicklungen zu vermeiden."