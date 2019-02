Kuhstall unter Schneelast eingestürzt - Tiere in Gefahr

Es ist ein Wettkampf gegen die Zeit in Etzenhausen bei Pilsting: Rund 20 Kühe und Kälber haben die Einsatzkräfte inzwischen aus dem Stall gerettet, dessen Dach wegen des Nassschnees teilweise eingestürzt ist. Noch einmal so viele Tiere sind weiter in dem Gebäude gefangen. Ob sie gerettet werden können, ist fraglich.

"Unser größtes Problem ist momentan, dass noch mehr einstürzt. Wir versuchen jetzt nach und nach die Tiere zu retten. Ob das in vollem Umfang möglich ist, muss sich erst noch herausstellen, weil die Einsturzgefahr einfach sehr groß ist." Feuerwehreinsatzleiter und Kreisbrandrat Josef Kramhöller