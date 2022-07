Kuhmist auf der Straße: Bauer soll Bußgeld zahlen

Den Anwohnern waren es zu viele Kuhfladen auf der Straße: Ein Landwirt aus Pähl (Lkr. Weilheim-Schongau) soll ein Bußgeld zahlen, wegen zu viel Kuhmist auf der Straße. Der Vorfall ereignete sich im Mai, als der Landwirt seine 25 Milchkühe von der Weide zur Melkanlage getrieben hatte. Weil einige Rinder dabei dünnflüssigen Kot verloren hatten, beschwerte sich ein Anwohner beim Landratsamt.

128,50 Euro für flüssige Kuhfladen

Das Bußgeld verhängte dann schlussendlich die Gemeinde Pähl: 128,50 Euro, wegen "unverhältnismäßiger Verschmutzung" der Straße, die Gemeinde verweist dabei auf ihre "Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen", die auf dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz gründet. Bürgermeister Werner Grünbauer (Unabhängige Bürgerliste Pähl-Fischen), der selbst Landwirt ist, spricht von einer massiven Verschmutzung.

Reinigung der Straße blieb aus

Laut Verordnung hätte der Landwirt die Kuhfladen seiner Kühe beseitigen müssen, entweder mit Besen und Schaufel oder mit Wasser. Da das nicht passierte, kam es zu dem Bußgeld. Zudem besteht laut Bürgermeister Grünbauer Wiederholungsgefahr. Denn es gab in den letzten Jahren mehrere Beschwerden von verschiedenen Anwohnern. Zwei Mal am Tag treibe der Bauer etwa zwei Dutzend Milchkühe auf die Weide und heim, betroffen seien zwei Straßen, erläuterte Grünbauer. Laut Rathauschef treiben in der Gemeinde zwei - bis vor kurzem drei - Bauern ihre Kühe regelmäßig auf die Weide. Bei den anderen gebe es keine Beschwerden.

Bürgermeister sieht auch Wandel in der Gesellschaft

Klärende Gespräche mit dem Landwirt hatten keinen Erfolg, so Werner Grünbauer, darum habe das Ordnungsamt jetzt mit einer Strafe am unteren Ende der Skala für solche Ordnungswidrigkeiten reagiert. Der Bürgermeister sieht aber auch ein gesellschaftliches Phänomen: "Mit sowas wäre man früher lässiger umgegangen", sagt er. "Die Gesellschaft ist in einem Wandel. Die Stresskulanz ist null."

Landwirt will Bußgeld nicht akzeptieren

Der kritisierte Landwirt reagiert verärgert: Der Weidegang sei wichtig und nicht jeder habe eine Fläche in unmittelbarer Nähe des Stalls. Damit solche Beschwerden keine Schule machten, hat er Einspruch eingelegt. Er will kämpfen: Für andere Landwirte. Aber auch für die Kühe, die das frische Gras auf ihrer Weide lieben. Letztlich sei ja auch das bio, was hinten rauskomme, so der Landwirt.