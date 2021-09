Kuhmilch oder Pflanzen-Drinks: Wo ist die Ökobilanz besser?

Um Lebensmittel in Sachen Nachhaltigkeit miteinander vergleichen zu können, gibt es das so genannte CO2-Äquivalent. Damit lässt sich ablesen, wie viel ein Lebensmittel pro Gramm oder Kilo zur globalen Erwärmung beiträgt, indem man es in ein Treibhausgas (CO2) umwandelt. Pflanzliche und unverarbeitete Produkte haben dabei meist die Nase vorn. Denn vor allem bei tierischen Produkten wie Butter, Milch, Käse und natürlich Fleisch schlägt das CO2-Pendel extrem aus.

Ökologisch produzierte Lebensmittel haben übrigens nicht zwangsläufig ein besseres CO2-Äquivalent als vergleichbare, konventionelle Produkte. Das liegt daran, dass der Ertrag pro Anbaufläche beim Bio-Landbau meist geringer ausfällt. Bio-Lebensmittel hätten eben andere ökologische Vorteile, sagt Claudius Grehl, der beim renommierten IFEU-Institut in Heidelberg CO2-Bilanzen berechnet: Zum Beispiel würde für sie weniger Pflanzenschutz verwendet, was sich eben positiv auf die Biodiversität auswirke. (Mit dem CO2-Rechner des IFEU-Instituts lässt sich ausrechnen wieviel CO2 ein Lebensmittel produziert.)

Vor dem Tier kommt die Futterproduktion

Dass die Wertschöpfungskette tierischer Produkte vielschichtiger ist, liegt in der Natur der Sache. Schließlich müssen wir erst einmal Pflanzen produzieren, die dann wiederum an die Tiere verfüttert werden.

Erst am Ende steht ein tierisches Produkt. Deshalb entstünden dadurch auch mehr Emissionen, so Amélie Michalke von der Uni Greifswald. Die Wissenschaftlerin errechnet daraus auch Umweltfolgekosten, die in den meisten Lebensmitteln im Supermarkt nicht eingepreist sind.

Ein Liter Kuhmilch verursacht über ein Kilo CO2

Schließlich fallen bei einem Tier im Laufe seines Lebens noch weitere Emissionen an: Etwa durch Fäkalien, Medikamente oder die Bewirtschaftung ihrer Ställe. Vor allem bei Rindern fällt das ins Gewicht: Denn bei ihrer Verdauung stoßen sie Methan aus, und das ist ein sehr klimawirksames CO2-Gas, sagt Michalke.

Zusammen mit einem Augsburger Forscherteam veranschlagt sie den "wahren Preis" für konventionell produzierte Kuhmilch darum mehr als doppelt so hoch wie derzeit üblich: Für die Herstellung von einem Liter Kuhmilch in Europa werden demnach zwischen 1,3 und 1,5 Kilogramm Kohlendioxid mitproduziert.

Haferdrinks nachhaltiger als Sojadrinks

Am nachhaltigsten unter allen pflanzlichen Produkten gelten Haferdrinks. Das liegt vor allem an den kurzen Transportwegen, denn das Getreide wird in ganz Europa angebaut - auch in Bayern. Im Freistaat wird sogar ein Drittel der Anbaufläche ökologisch bewirtschaftet. Zudem braucht Hafer nicht viel Wasser. In der Hafermilch stecken damit fast drei Viertel weniger CO2 als in herkömmlicher Kuhmilch aus konventioneller Landwirtschaft.

Entgegen vielen gängigen Vorurteilen kommt auch das Soja für die veganen Sojadrinks nicht aus Südamerika oder den USA, sondern zum Großteil aus Europa - meist aus Frankreich, Österreich, Italien, aber auch aus Deutschland. Einige Anbieter, wie zum Beispiel Platzhirsch Alpro aus Belgien (gehört mittlerweile zu Danone), greifen nach eigenen Angaben auch auf Soja aus Kanada zurück. Aber auch China liefert Soja zur Verarbeitung nach Deutschland. Diese weiten Transportwege verwässern natürlich die Ökobilanz dieser Sojadrinks. Trotzdem stecken in einem Liter zwei Drittel weniger CO2 als in Kuhmilch, was auch am wesentlich geringeren Flächenbedarf liegt.

Reisdrinks haben schlechte Ökobilanz

Reisdrinks können schon allein wegen des langen Transportwegs ökologisch nicht punkten. Hinzu kommt, dass beim Anbau in Asien sehr oft Pestizide eingesetzt werden wie auch der gesamte Herstellungsprozess einen hohen CO2-Impact aufweist. Noch problematischer sieht es bei Mandeldrinks aus.

Mandeldrinks in fragwürdigem Licht

Mandeln von europäischen Plantagen sind zwar nachhaltiger und teurer, aber gut 80 Prozent der Weltproduktion stammen eben aus Übersee. Genauer gesagt aus riesigen Monokulturen in Kalifornien. Austrocknung und vor allem der industrielle Einsatz von unzähligen Bienen als Akkord-Bestäuber (à propos Tierwohl) machen das Produkt tatsächlich fragwürdig.

Im reinen CO2-Vergleich schneidet Kuhmilch dennoch schlechter ab. Der Wasserverbrauch von Mandelmilch aus kalifornischen Mandeln liegt dagegen um ein vielfaches höher. Dennoch sind Pflanzendrinks aus Mandeln, hinter Soja, am zweitbeliebtesten bei den Verbrauchern.

Weniger CO2-Äquivalent bei Bitterschokolade

Wer übrigens lieber Bitterschokolode mag, nascht ebenfalls nachhaltiger in Sachen CO2-Bilanz. Das kommt durch das beigemischte Milchpulver. Je mehr Milchanteile in Schokolade verarbeitet werden, desto höher auch hier der CO2-Impact. Dafür steckt in Bitterschokolade mehr Wasser.