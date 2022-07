Kuh verirrt sich in Speisekammer und wird in Garage eingefangen

Tierischer Einsatz der Polizei in Coburg: Eine ausgebüxte Kuh ist von mehreren Personen eingefangen worden. Zufällig vorbeikommende Streifenbeamte mussten lediglich die Straße sperren, um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer zu unterbinden.

Polizeistreife sieht am Straßenrand umherlaufende Kuh

Wie die Polizei mitteilte, war die entlaufene Kuh am Samstag im Stadtteil Creidlitz unterwegs, als die Streifenbeamten die umherlaufende Kuh am Straßenrand erblickten. Mehrere Personen waren bereits damit beschäftigt, die Kuh einzufangen.

Im Viehanhänger zurück in den Kuhstall

Die Kuh verirrte sich jedoch laut Polizei zunächst in die Speisekammer eines Anwesens und flüchtete dann in eine Garage. Mithilfe eines Viehgitters konnte sie dort festgesetzt werden. Dann wurde sie in einen Viehanhänger getrieben, so die Polizei. Anschließend konnte sie wohlbehalten zu ihrem Landwirt und dort in den Stall zurückgebracht werden.