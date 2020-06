Kuh frisst Dosenschrott und stirbt: Schicksal bewegt Tausende

Doch sie ist laut Familie Primbs nicht die einzige: Auch weitere Kühe seien auffällig. Kuh Ginny, die erst vor wenigen Tagen gekalbt hat, und Kuh Rudini zeigen auch Symptome. Zwar gäbe es am Häcksler und am Mähdrescher magnetische Sicherheitsschalter, die stoppen, wenn sie Metallisches erwischen - diese funktionieren aber nicht bei Aluminium.

Bekanntes Problem bei Feldern und Wiesen in Straßennähe

Im Facebook-Post appelliert die Familie an Spaziergänger und Autofahrer: "Werft den Müll nicht in die Wiesen und Felder!" Fast 12.000 Mal wurde der Facebook-Post bis Montagfrüh geteilt. Viele Landwirte, die Felder und Wiesen in Straßennähe besitzen, kennen das Müll-Problem. Immer wieder endet kleingehäckselter Müll im Futter für Rinder tödlich.