Kuh flieht von Schlachthof und wird erschossen

Eine Kuh muss geahnt haben, was ihr bevorstand. Als das Tier vor einem Schlachthof in Miltenberg ausgeladen wurde, nutzte es die Gelegenheit und büxte aus. Polizeibeamte und Mitarbeiter des Schlachtbetriebs versuchten gemeinsam, die Kuh einzufangen.

Bei ihrer Flucht vor dem Schlachthof habe die Kuh einige Gärten in einer Wohnsiedlung durchquert und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro verursacht. Danach sei die Kuh kurzzeitig im Main geschwommen und über Bahngleise in Richtung Bahnhof gelaufen. Der Bahnverkehr musste laut Polizei zwischenzeitlich stillgelegt werden.

Flucht endet tödlich

Auf einem Grünstreifen in der Nähe des Schulgeländes sei die Kuh letztlich stehen geblieben. Ihre Flucht überlebte die Kuh nicht: Sie wurde von den Einsatzkräften erschossen. Laut Polizei habe die Kuh massiv unter Stress gestanden. Außerdem sei von ihr eine akute Gefahr für Anwohner, Passanten, den Straßen- und den Schienenverkehr ausgegangen.