Kuh büxt in Neuenmarkt aus und nimmt ein Bad im Gartenteich

Ein Bad im Gartenteich, ein bisschen Gesellschaft von Pferden und ein Spaziergang durch ein Wohngebiet: Eine junge Kuh hat in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach offenbar etwas Abwechslung gesucht. Das 300 Kilogramm schwere Jungrind ist am Donnerstag in einem laut Polizeibericht "unbeobachteten Moment" aus dem Stall im Ortsteil Hegnabrunn geflüchtet.

Ausgebüxte Kuh mit Blasrohr-Schuss außer Gefecht gesetzt

Die Kuh überquerte mehrere Straßen und verschwand in angrenzenden Gärten. Dem Landwirt und der Polizei gelang es schließlich, die Kuh auf einer Pferdekoppel einzukreisen, wo sie der Tierarzt mit einem Betäubungsschuss aus dem Blasrohr außer Gefecht setzte. Personen kamen bei der erfolgreichen Einfangaktion nicht zu Schaden, so die Polizei.