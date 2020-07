Kuh auf der Flucht: Tier entwischt der Polizei Amberg

Eine vermisste Kuh aus Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach hält zurzeit die Polizei auf Trab. Wie die Polizeiinspektion Amberg am Montag berichtet, wurde das mehrere hundert Kilo schwere Tier zuletzt am Samstagmorgen zwischen Köfering und Haag gesichtet.

Kuh stellt sich Polizei in den Weg

Am Tag zuvor stelle sich die Kuh einer Polizeistreife aus Amberg in den Weg. Das Tier bewegte sich nicht vom Fleck und verharrte auf der Straße. Anhand der Ohrmarkennummer wurde ihr Besitzer ausfindig gemacht und verständigt. Die Kuh konnte jedoch noch vor Eintreffen des Bauers in den angrenzenden Wald verschwinden. Der Bauer vermisste seine Kuh bereits seit Donnerstag, sie war bei einem Stallwechsel ausgebüxt.

Auf Grund der möglichen Unfallgefahr wurden jetzt im Köferinger Tal und im angrenzenden Wald Geschwindigkeitsbeschränkungen errichtet.

"Das ist natürlich besonders auch für Motorradfahrer gefährlich, wenn so ein schweres Tier auf einmal auf die Straße läuft." Polizeisprecher

Alle Verkehrsteilnehmer werden deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Bauer will Kuh austricksen

Der Bauer, dem die Kuh weggelaufen ist, hat dem Tier eine Falle gestellt: Mehrere Kühe wurden auf eine Wiese gebracht, in der Hoffnung, dass sich das entlaufene Rind dazugesellt, so der Sprecher. Wer die Kuh sieht, soll sich an die Polizei in Amberg wenden.