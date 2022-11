Kugellager aus Schweinfurt für Mondmission "Artemis 1"

Es ist die größte und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. 100 Meter ist "Artemis 1" hoch und mit 12 Millionen PS ging es heute früh mit Vollgas los. Ingenieure vom Wälzlagerunternehmen Schaeffler haben am Standort Schweinfurt Kugellager für Hochgeschwindigkeits-Triebwerkspumpen entwickelt und geliefert.

Know-How aus Unterfranken

20 Spezial-Kugellager von Schaeffler sorgten dafür, dass alles reibungslos funktionierte. Jedes Lager musste mindestens 25.000 Umdrehungen pro Minuten aushalten. Damit das reibungslos funktioniert, wurde jedes Lager vorher mit weit höheren Umdrehungsleistungen auf Prüfständen getestet, sagt der Projekt-Ingenieur Daniel Markert: "Dazu kommt, dass diese Lager nicht geschmiert werden können, weil sich Öl oder Fett in Verbindung mit flüssigem Sauerstoff entzünden könnten und das wäre natürlich die absolute Katastrophe für die Artemis."

Keine Schmierung in den Kugellagern

Geschmiert wurden die Lager aus einem speziell entwickelten Stahlring und mit besonderen Keramikkugeln nur vom Raketensprit, nämlich flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff, heruntergekühlt auf Minus 200 Grad Celsius. Schon bei den Space-Shuttle Missionen liefen Schaeffler-Kugellager für die Triebwerks-Pumpen. Weil die NASA mit der Arbeit von Schaeffler sehr zufrieden war, erhielt das Unternehmen auch jetzt den Auftrag für die Artemis-Mission.

Lange Produktionszeiten für Kugellager

Für die Kugellager – jedes so teuer wie ein Mittelklassewagen – musste ein besonderer Stahl entwickelt werden, der den hohen Belastungen standhält. Die Produktion der Lager hat rund ein Jahr gedauert. Denn es darf ja nirgends auch nur ein Hauch von Fett oder Öl dran sein, sagt Daniel Markert: "Wir reinigen die komplette Maschine, die Werkzeuge, die Messmittel, den Arbeitsplatz, machen ihn komplett ölfrei, erst dann können wir mit dem Bauteil auf die Maschine. Wir müssen sicherstellen, dass diese Teile nicht kontaminiert werden, weil: Die Folgen könnten verheerend sein."

Konstruktion und Produktion: Top Secret

Die Kugellager für die NASA-Mondmission sehen nur ganz wenige Schaeffler-Mitarbeiter. Von der Konstruktion bis zur Fertigung ist alles top secret. Das verlange die NASA, sagt Peter Glöckner, Leiter von Schaeffler Aerospace Vertrieb, Forschung und Entwicklung: "In der Konstruktion ist es zum Beispiel so, dass die CAD-Arbeitsplätze abgegrenzt werden, um einfach zu verhindern, dass diese Technologie auch anderen Kollegen zugänglich wird." Gleiches gilt für die Produktion. So werden die einzelnen Maschinen mit Aufstellwänden unsichtbar gemacht. Die Produktionsunterlagen kommen für die ausgewählten Mitarbeiter in abgeschlossenen Kisten, wie in einem Tresor.

Nachfrage von bayerischem Weltraumprogramm?

Für das eigene bayerische Weltraumprogramm, vorgestellt vor vier Jahren mit einem geplanten Budget von 700 Millionen Euro, hat sich Ministerpräsident Markus Söder jedoch noch nicht bei den Schweinfurter Schaeffler-Mitarbeitern gemeldet. Peter Glöckner sagt dazu, dass Söder aber natürlich jederzeit in Schweinfurt "am kleinen Raumfahrtstandort" herzlich willkommen sei. Weiter sagte Glöckner: "Es ist eine tolle Chance für uns, auch die Technologie für uns weiter zu entwickeln, aber natürlich auch zu zeigen, dass aus Franken so eine tolle Technologie kommt, die bis ins Weltall reicht."

Bemannte Mondmission mit unterfränkischer Technologie in drei Jahren?

Jetzt ist die Mondmission noch ohne Astronauten gestartet. Der nächste Artemis-Start soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen. Mit Artemis 3 soll dann frühestens 2025 eine erneute bemannte Mondlandung glücken. Mit dem Apollo 17 Mondfährenpiloten Harrison H. Schmitt setzte laut Wikipedia am 12. Dezember 1972 der letzte Mensch einen Fuß auf den Mondboden.