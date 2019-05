Auf der Inntalautobahn gilt in dieser Woche Blockabfertigung für LKW. Nur am Donnerstag ("Christi Himmelfahrt") soll freie Fahrt für LKW herrschen. So eine Warnung des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd. Wegen des Feiertages rechnet das österreichische Bundesland Tirol mit langen Staus auf der Inntalautobahn.

"Kommende Woche verzeichnen wir ein langes Wochenende, bei dem auch wieder starker Reiseverkehr zu erwarten ist. Damit dieser nicht vollends mit dem Transitverkehr zusammentrifft, werden LKW an vier Tagen beim Checkpoint bei Kufstein Nord blockweise abgefertigt." Günther Platter, Landeshauptmann Tirol

Rückstau bis zur A8 möglich

Wer ab Montag auf der Inntalautobahn in Richtung Süden unterwegs ist, wird vermutlich nördlich vom Grenzübergang Kufstein LKW-Staus sehen. Denn die österreichischen Einsatzkräfte wollen die LKW zählen und "bei Erreichen einer vermeintlichen Kapazitätsgrenze von etwa 250 bis 300 LKW pro Stunde" deren Fahrt verlangsamen oder auch stoppen, so das oberbayerische Polizeipräsidium. Der Rückstau wird voraussichtlich am Mittwoch und Freitag auch die Autobahn A8 zwischen München und Salzburg erreichen.

"Für uns ist es wesentlich, dass wir damit einmal mehr ein Zeichen gegen die LKW-Lawine und den überbordenden Transitverkehr durch unser Land setzen." Ingrid Felipe, Tiroler Verkehrslandesrätin

Überholverbot für LKW ab 3,5 Tonnen

Die Rosenheimer Polizei wird den Verkehr auf deutscher Seite lenken und regeln. Die Verkehrsteilnehmer sollen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer einhalten. LKW-Fahrer ab 3,5 Tonnen sollen das Überholverbot beachten und die Ein- und Ausfahrten der Autobahn sowie an den Autobahnparkplätzen freihalten.