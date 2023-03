Kürzungen geplant: Weniger Staatsleistungen für Kirchen

Zuschüsse für kirchliche Bauten oder für Personalausgaben – die Bundesländer unterstützen jedes Jahr Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften durch so genannte Staatsleistungen. Bayern veranschlagte für 2022 über 100 Millionen Euro für die Kirchen. So erhielt die römisch-katholische Kirche rund 77 Millionen Euro vom Freistaat, die evangelische Landeskirche rund 26 Millionen Euro. Die Ampelkoalition möchte diese Staatsleistungen ablösen, das heißt durch Einmalzahlungen beenden. So steht es im Koalitionsvertrag.

Stärke Trennung von Staat und Kirche

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt, das Leben von immer mehr Menschen findet ohne Bindung an eine Kirche statt. Und so wundert es nicht, dass die Kritik an den Leistungen des Staates für die Kirchen wächst. Anfang des Monats forderte der FDP-Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach die Staatsregierung auf, sich für eine stärkere Trennung von Staat und Kirche einzusetzen.

"Man muss sich das mal vor Augen führen: Die beiden großen Kirchen im Freistaat kriegen über 100 Millionen Zuschüsse im Jahr, über den Bildungshaushalt, wo verschiedenste Leistungen gezahlt werden, unter anderem für Seelsorgegeistliche, ein ganz großer Posten."

Knapp 50 Millionen staatliche Zuschüsse

Im Haushaltsplan des Kultusministeriums finden sich die genauen Zahlen für 2022. Da heißt es: Zuschuss zur Besoldung der katholische Seelsorgegeistlichen: 46 Millionen Euro. Zuschuss zur Besoldung der evangelischen Seelsorgegeistlichen: 17,15 Millionen Euro. Pro Jahr.

Die Staatsleistungen haben eine Geschichte: Sie gehen auf das Jahr 1803 zurück, auf die Zeit der Säkularisierung. Die Kirchen und Orden wurden enteignet und erhalten die Staatsleistungen seitdem als Entschädigung. In der Weimarer Reichsverfassung wurde die Ablöse, also das Ende der Zahlungen beschlossen. Der Beschluss wurde ins Grundgesetz übernommen. Aber nicht viel passierte seitdem, so Matthias Fischbach. "Als wir die ganzen Verträge geschlossen haben, war die Bevölkerung in Bayern zu 99 Prozent katholisch oder evangelisch. Heute erleben wir, dass noch nicht einmal mehr 50 Prozent in der katholischen Kirche sind und nur noch 17 in der evangelischen Kirche. Tendenz stark sinkend."

Kirche offen für Neuregelung

Um die Staatsleistungen abzulösen, ist zunächst ein Bundesgesetz erforderlich. Das muss den Rahmen für die Verhandlungen zwischen Bundesländern und Kirchen vorgeben. Die Kirchen stehen einer Neureglung der staatlichen Zuschüsse prinzipiell offen gegenüber. Bischof Heinrich Bedford-Strohm von der Evangelischen Landeskirche: "Es ist sinnvoll, dass wir darüber reden, über die möglichen Regelungen, die diesen Verfassungsauftrag erfüllen. Dazu braucht es eben erst dieses Bundesgesetz über die Grundsätze, bevor dann in den Ländern im Einzelnen verhandelt werden kann."

Bedford-Strohm will dafür werben, was die Staatsleistungen genau sind: "Der übergroße Anteil sind Leistungen, die etwa der humanistische Verband oder der Bund für Geistesfreiheit, also Organisationen, die bekannt sind als besonders kirchenkritisch, mit dem genauen Prokopf-Betrag auch bekommen." Mit dem Unterschied, dass die Kirchen mehr Mitglieder haben.

Diskussion über Ablösung von Gehältersystem für Landeskirchenrat

Zu reden sei, so der evangelische Landesbischof, über den Teil der Staatsleistungen, der vor allem für die Gehälter des Landeskirchenrats, also des obersten Führungsgremiums der Kirche, bestimmt seien. Das seien etwa drei Millionen Euro. Diesen Betrag wolle man gerne ablösen.

FDP-Mann Matthias Fischbach hatte mit seinem Vorstoß zur stärkeren Trennung von Staat und Kirche übrigens kein Glück. Sein Dringlichkeitsantrag wurde abgelehnt, mit Stimmen aus CSU, freien Wählern und SPD.