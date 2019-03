Autofahrer stoppen Falschfahrer auf A7

Laut Polizei war der Rentner am Montag kurz nach 18 Uhr mit seinem VW Passat auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel auf Höhe der Anschlussstelle Estenfeld in Richtung Ulm unterwegs. Als ein Autofahrer das Fahrzeug auf sich zukommen sah, gelang es ihm, den Falschfahrer per Lichthupe zum Stehen zu bringen.

Ein zweiter Verkehrsteilnehmer setzte dann sein Auto direkt hinter den Falschfahrer und verhinderte damit, dass der 75-Jährige davonfahren konnte. Auf die Autofahrer machte der Mann einen verwirrten Eindruck.

Falschfahrer benötigt medizinische Hilfe

Nachdem eine Streife der Verkehrspolizei eingetroffen war, erlitt der 75-jährige mehrere Krampfanfälle. Ein zufällig vorbeifahrender tschechischer Rettungswagen hielt an, um Erste Hilfe bei dem stark verwirrten, älteren Herrn zu leisten.

Ein herbeigerufener deutscher Rettungswagen brachte den Rentner dann mit Verdacht auf Schlaganfall in ein Würzburger Krankenhaus. Den Geisterfahrer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Straßenblockade in Eigenregie um Schlimmeres zu verhindern

Grundsätzlich rät die Polizei Autofahrern davor ab, zu versuchen, Geisterfahrer selbst aufzuhalten. Im November 2018 hatten zwei Lkw-Fahrer ein ähnliches Manöver gestartet:

Eine 73-Jährige war bei Donauwörth in falscher Richtung auf die Bundesstraße 2 gefahren. Während die Falschfahrerin sieben Kilometer in Richtung Augsburg unterwegs war, blockierten die beiden Lkw-Fahrer nach einer Radio-Durchsage die Fahrbahn.

Polizei rät von Pkw-Fahrer von solchen Aktionen ab

Damit wollten sie verhindern, dass nicht noch mehr Autofahrer der Falschfahrerin entgegen steuerten. Mit der Straßenblockade haben die beiden Trucker möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die Polizei lobte die Trucker zwar, rät aber Autofahrern vor solchen Aktionen ab.

Die Donauwörther Polizei sprach von einer "überlegten Handlung" der beiden Lastwagenfahrer. Die Aktion sei "vernünftig und vorausschauend" gewesen. Sie rät aber Autofahrern aber davon ab, sich in einer solchen Situation wie die Trucker zu verhalten. Bei Lkw sei das etwas anderes. Sie hätten mehr Masse und ihre Fahrer einen besseren Überblick über den Verkehr.

Gründe für Falschfahrten

Die Gründe, warum jemand zum Falschfahrer wird, sind vielfältig: Übermüdung, Stress, schlechte Witterungsbedingungen, sodass Schilder übersehen werden, Zeitdruck - zum Geisterfahrer werden, das kann jeden treffen. Vor allem aber Alkohol und Orientierungsprobleme können dazu führen, dass eine falsche Auffahrt an den Anschlusstellen gewählt oder auf den Richtungsfahrbahnen gewendet wird, so eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) von 2013.

Wie das BAST feststellte, wurden an den Anschlusstellen häufig erhebliche Mängel im Bereich der Beschilderung und Markierung festgestellt. Ob diese allerdings für die Falschfahrten verantwortlich waren, ließ sich nicht nachweisen.