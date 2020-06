Künstlicher Horst für Storchenglück in Dressendorf

Mit einem künstlichen Horst hat die Stadt Goldkronach (Lkr. Bayreuth) im Ortsteil Dressendorf versucht einen Storch oder ein Storchenpaar anzusiedeln. 800 Euro kosteten der Horst und die Aufbau-Aktion, die mit den Spenden der Einwohner finanziert wurde.

Storchen-Horst: 200 Kilogramm schwere Holzkonstruktion

Gebaut wurde die 200 Kilogramm schwere Holzkonstruktion von Rainer Hübner und in zehn Metern Höhe sturmsicher errichtet. Bisher erfüllten andere künstliche Fertig-Storchen-Horste von Rainer Hübner immer ihren Zweck, da nach kurzer Zeit Storchenpaare eingezogen sind und erfolgreich gebrütet haben.

Erfolg nach kurzer Zeit

Und auch in Dressendorf blieb der Erfolg nicht lange aus: Bereits vier Tage nach der Errichtung des Horstes am 19.06.2020, ist ein Storch eingezogen und hat mit seinen Umbauarbeiten begonnen. Wohnung gefunden also – nur die Suche nach einer passenden Partnerin oder einem Partner gestaltet sich schwierig. Das soll sich jetzt bald ändern. Das großzügig geschnittene "Fertighaus in Holzbauweise" besticht durch seine Lage: Unverbaubarer Blick aufs Fichtelgebirge, satte Wiesen in der Umgebung mit reichlich Nahrung.

Horst kann bis zu zwei Tonnen wiegen

Weißstörche sind meist monogam und kehren, wenn sie überhaupt noch in den Süden fliegen, gewöhnlich auf ihren Horst zurück. Der wird jedes Jahr weiter ausgebaut und kann bis zu zwei Tonnen wiegen.