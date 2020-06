Künstliche Virus-Gene aus Regensburg helfen Impfstoff-Forschern

Der Regensburger Virologe Marcus Graf kennt den Bauplan des SARS2-Virus bis ins Detail. Seine Firma stellt etwas her, was zurzeit weltweit gebraucht wird: künstliche Virus-Gene. Diese sind beispielsweise für Impfstoff-Forscher eine große Hilfe. Namen darf Marcus Graf keine nennen, aber mehrere Firmen, denen man zurzeit eine schnelle Impfstoffentwicklung zutraut, gehören zu seinen Kunden. "Viele der Firmen haben sicher von uns Bausteine erhalten, die ihnen das ermöglicht haben", sagt Graf.

Mitarbeiter im Dauereinsatz

"Geneart" heißt die von Graf gegründete Biotech-Firma, die mittlerweile zum amerikanischen "Thermo Fisher Scientific"-Konzern gehört. 300 Mitarbeiter arbeiten in Regensburg für "Geneart" – zurzeit alle am Anschlag.

"Wir machen keine Kurzarbeit, im Gegenteil. Die Mitarbeiter leisten viel und fahren zurzeit viele Überstunden. Auch an Wochenenden und Feiertagen, weil der Laden zurzeit richtig brummt." Markus Graf, Thermo Fisher Scientific Geneart Regensburg

Künstliche Gene für die Forschung

Wie das Erbgut von Menschen und Tieren, setzt sich auch der genetische Bauplan des Virus prinzipiell aus vier verschiedenen Grundbausteinen zusammen: Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin, abgekürzt A, G, T und C. In der DNA, in der alle Erbinformationen gespeichert sind, sind diese Bausteine fest hintereinander aufgereiht. Wer den Bauplan des Virus kennen will, muss also nur wissen, in welcher Reihenfolge diese vier Stoffe in den einzelnen Genen angeordnet sind. Ist dieser Bauplan erst einmal ausgelesen, kann er theoretisch auch einfach als Text-Datei per E-Mail verschickt werden, sagt Marcus Graf.

Einfaches Paket statt Hochsicherheits-Transport

Bekommt seine Firma so einen Virus-Bauplan zugeschickt, fügen Maschinen die Bausteine in der richtigen Reihenfolge künstlich zusammen - ganz nach Wunsch des Bestellers. Der Prozess ist komplex, doch so können schnell und sicher einzelnen Gene des Virus hergestellt und am Ende ganz einfach an Forscher weltweit verschickt werden. Was dabei rausgeschickt wird, sei völlig unspektakulär, sagt Graf. "Da haben sie ein kleines Reaktionsgefäß, etwa drei bis vier Zentimeter groß. Wenn sie da reinschauen, da sehen sie eigentlich nichts, weil wir die DNA getrocknet haben. Der Kunde muss nur Wasser draufgeben, dann hat er ein paar Mikrogramm, aber das reicht ihm", sagt Graf. Diese kleinen Gen-Ampullen sind nicht sehr empfindlich und können einfach als Paket verschickt werden. Forscher, beispielsweise in den USA, bekommen das fertige Paket bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden.