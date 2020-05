Künstliche Stauwerks-Umgehungen für bedrohte Fische

In Scheuring nördlich von Landsberg am Lech entsteht eine Aufstiegsanlage für wandernde Fischarten. Kraftwerksbetreiber Uniper baut die Fischtreppe mit anschließendem, naturnahen Umgehungsgerinne um die Staumauer des Wasserkraftwerks am Lech herum. Insgesamt rund neun Meter Höhenunterschied werden dabei überwunden.

Neuer Lebensraum für bedrohte Fischarten

Das Umgehungsgerinne, das an die betonierte Fischtreppe anschließt, soll nicht nur Verbindungskorridor für den Lech ober- und unterhalb des Stauwerks sein, sondern auch hochwertiger Lebensraum für bedrohte Fischarten wie etwa die Nase, den Fisch des Jahres 2020. Dazu werden Gewässer-Strukturelemente nach natürlichem Vorbild eingebaut, wie etwa Zonen mit unterschiedlicher Wassertiefe, große Steine und Wurzelstöcke als Unterstände sowie Kiesbänke.

Gute Erfahrungen mit Umgehungsbächen

Eine aktuelle Studie des bayerischen Landesfischereiverbands (LFV) in München kommt zu dem Ergebnis, dass derartige Umgehungsbäche von Stauwerken durch die Fische teils auch gut als neuer Lebensraum angenommen werden. Das zeigten Beobachtungen von Nasenschwärmen, Huchen oder dem selten gewordenen Streber in Umgehungsgerinnen an der Donau bei Neuburg und am niederbayerischen Inn, sagte Lena Meier vom LFV dem BR.

Kraftwerke und Begradigungen schaden dem Fluss

Das alles dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gewässerverbauungen, Begradigungen und vor allem Wasserkraftwerke die Gewässerökologie massiv negativ beeinflussen, so Meier weiter. Der Lech etwa, in seinem Oberlauf in Tirol einer der letzten frei fließenden Wildflüsse Mitteleuropas, wird ab kurz nach Füssen in ein enges Korsett begradigter Abschnitte gezwängt und bis zu seiner Mündung in die Donau von über 20 Staustufen durchschnitten.

Warmes und verschlammtes Wasser bedroht Fische

Durch Begradigung und Staustufen fehlt der Kies-Nachschub aus den Bergen, das Wasser wird im Sommer zu warm und vor allem in den Stauseen verschlammt der Fluss zusehends. Typische Fischarten der Alpenflüsse wie die Nase oder der Huchen finden keinen geeigneten Lebensraum mehr und sind in ihren Beständen bedroht. Mancherorts wird daher künstlich Kies in den Lech eingebracht, den die Fische brauchen, um darauf zu laichen.

EU schreibt Bau von Aufstiegsanlagen vor

Der Bau der Aufstiegsanlage in Scheuring und einer weiteren in Schwabstadl eine Staustufe weiter südlich, wo die Bauarbeiten ebenfalls bereits begonnen haben, kostet laut Uniper insgesamt rund 6,6 Millionen Euro. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Kraftwerksbetreiber, durch Kraftwerksanlagen verbaute Fließgewässer bis zum Jahr 2027 mit dem Bau von Aufstiegsanlagen für wandernde Fische wieder durchgängig zu machen.