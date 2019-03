Künstliche Nisthilfe: Stadt Ansbach bekommt "Storchenmast"

Der 100 Meter hohe Stahlrohrmast ist eine Spende des Nürnberger Energieversorgers N-ERGIE. Auf dem Mast, auf den die Stadt einen geflochtenen Korb anbringt, kann sich dann an der Wasserzeller Mühle ein Storchenpaar einnisten.

Standortsuche für Nisthilfe

Schon seit rund zwei Jahren hat die Stadt Ansbach zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) einen geeigneten Standort für so eine künstliche Nisthilfe gesucht. Bei Wasserzell im Rezattal gibt es gute Bedingungen für Störche, zum Beispiel in Sachen Nahrung.

53 Storchenpaare mit Nachwuchs

Außerdem ist der Horst in guter Entfernung zu den Storchenansiedlungen in Lehrberg und Lichtenau im nahen Landkreis Ansbach. Also nicht zu eng und nicht zu weit auseinander. Im Großraum Ansbach gab es nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr 60 Storchenpaare, 53 davon haben Junge bekommen.