Künstliche Kreativität: Wenn ein Roboter-Klavier improvisiert

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Konzert und lauschen dem Zusammenspiel verschiedener Instrumente. Doch weder am Schlagzeug noch am Flügel sitzt ein Mensch. Es gibt zwar schon selbstspielende Klaviere in noblen Einkaufspassagen und Hotel-Lobbys, doch in diesem imaginären Konzert spielt der Roboter-Flügel nicht nach vorgegebenen Noten, sondern improvisiert – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI). Darunter versteht man menschenähnliche Intelligenzleistungen, die von Maschinen erbracht werden. Doch inwieweit kann eine solche künstliche Intelligenz auch musikalisch kreativ sein? Darum geht es in dem Forschungsprojekt "Spirio Sessions" der Hochschule für Musik und der Technischen Hochschule Nürnberg.

Jazz-Duo mit Roboter-Flügel

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Forschungsprojekts steht der selbstspielende Flügel, Modell Spirio R, ein analog-digitales Hybrid-Instrument der Firma Steinway & Sons. Von dem Instrument erwarten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nur datenbasierte Einblicke in die Interpretation von Musik, sondern sie erforschen auch die Möglichkeiten einer Schnittstelle mit einer Künstlichen Intelligenz. So werden die Musiktöne nicht von einem Pianisten hervorgerufen, sondern von einer Software, die sogar kreativ auf einen Mitspieler in einem Jazz-Duo reagiert – beispielsweise auf den Saxophonisten Sebastian Trump, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Musikhochschule Nürnberg:

"Das Zusammenspiel mit einem Roboter-Flügel macht auf jeden Fall Spaß. Es ist anders und doch auf eine Art bereichernd, ohne dass man sagen könnte, es sollte einen menschlichen Pianisten ersetzen. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir suchen nach dem ästhetisch Anderem, das im Zusammenspiel von Mensch und Maschine entstehen kann." Sebastian Trump

Zusammenspiel von Mensch und Maschine

Wie muss man sich dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine vorstellen? Der Roboter-Flügel spielt kein fertiges, programmiertes Musikstück, sondern reagiert in einem künstlerischen Prozess – und umgekehrt. So improvisiert Felix Gottwald, Master-Student der Musikpädagogik, auf dem Keyboard zusammen mit zwei KI-Roboter-Instrumenten – dem Flügel und einem Software-gesteuerten Schlagzeug: "Ich versuche der Künstlichen Intelligenz gut zu zuhören und gehe darauf ein oder auch nicht. Man kann auch Kontraste schaffen und gegeneinander spielen. Oder ich lass' dem Prototypen mehr Platz, so dass er in den Vordergrund treten kann."

Künstliche Intelligenz auch in großer Besetzung

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt der Technischen Hochschule und der Musikhochschule Nürnberg ist vor rund zwei Jahren mit den Experimenten am analog-digitalen Hybrid-Flügel gestartet. Inzwischen ist ein Schlagzeug hinzugekommen, hinter dem kein Drummer sitzt, sondern auch eine Software. Was derzeit mit Schlagzeug und Klavier erprobt wird, ist auch mit mehr Instrumenten mit künstlicher Intelligenz in größerer Besetzung denkbar, beispielsweise in einer Big Band oder einem klassischen Orchester. Momentan experimentiere man in der freien Improvisation, mit möglichst wenig stilistischen Vorgaben, sagt Sebastian Trump von der Hochschule für Musik Nürnberg. Doch denkbar sei der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch in einem großen Ensemble. Der musikalische Freiraum sei dann allerdings nicht mehr so groß, erklärt Sebastian Trump.