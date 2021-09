Zentrum für Künstliche Intelligenz bald in Oberpfälzer Kloster?

Der bayerische KI-Rat – KI steht für Künstliche Intelligenz – wünscht sich das Kloster Speinshart in der Oberpfalz als Standort für ein internationales KI-Zentrum. Das verkündete der Rat heute vor Ort in seiner ersten Sitzung. Das Kloster im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sei ein guter Rückzugsort, um sich gemeinsam über das Thema der Künstlichen Intelligenz auszutauschen.

KI-Arbeit international sichtbar machen

Die von der Bayerischen Staatsregierung berufenen Experten für Künstliche Intelligenz unter Vorsitz von Prof. Sami Haddadin von der TU München sollen die bayerischen Forschungseinrichtungen unterstützen und ihre Arbeit national wie international noch sichtbarer machen. Im Kloster Speinshart könnten Kompetenzen gebündelt werden, heißt es.

Bayern will weltweit vorne dabei sein

Künstliche Intelligenz ist aus Sicht der Staatsregierung eines der entscheidenden Zukunftsfelder für Fortschritt und Innovation. Erklärter Anspruch der Staatsregierung ist es, als KI-Standort weltweit vorne mit dabei zu sein. Es sollen Maschinen und Programme entstehen, die von selbst lernen und Schlüsse aus vorherigen Vorgängen ziehen können.