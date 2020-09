Künstliche Intelligenz: Uni Bamberg richtet Tagung aus

Ein Serviceroboter sollte Tomaten nicht nur im Supermarkt, sondern auch in einem anderen Umfeld erkennen, damit er sie entsprechend vorsichtig behandeln kann. Dies ist eines der Themen auf der "KI2020", einem renommierten Treffen zum Thema Künstlicher Intelligenz (KI) in Bamberg.

43. Jahrestagung zu Künstlicher Intelligenz

Laut Angaben der Universität Bamberg, handelt es sich bei der Tagung um eine der wichtigsten KI-Tagungen in Europa, die zum ersten Mal überhaupt in Bayern stattfindet. Bei der 43. Jahrestagung zur KI stellen unter anderem drei Bamberger Wissenschaftler ihre Forschungsschwerpunkte vor.

Uni Bamberg baut Forschung zu KI aus

An der Uni Bamberg soll das Forschungsfeld KI in den kommenden Jahren durch sieben neue Professuren ausgebaut werden, heißt es in dem Schreiben der Hochschule weiter. Die Online-Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Fachbereich Künstliche Intelligenz der Gesellschaft für Informatik organisiert. Sie richtet sich an ein englischsprachiges Fachpublikum.